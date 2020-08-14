Son dakika haberi: 21 Eylül'de seyretilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak

Bilim Kurulu’nun ‘okulların en az bir ay daha açılmaması’ yönündeki tavsiye kararının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” dedi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Bakan’ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması ‘hibrit eğitim’ modeline benziyor. Hibrit eğitim modeli hem dersleri yüz yüze işlemek hem de yüz yüze dışındaki eğitimlerden yararlanmak demek. Bunlar online da olabilir, asenkron dediğimiz video izletilmesi şeklinde de olabilir. Online derste görüntü olmadığı için çocuğun aktif katılıp katılmadığı belli olmuyor. Asenkron uygulamalarda da eğitimde şöyle bir sorun var, çocuğun izleyip izlemediği takip edilemiyor.

KRİTİK SINIFLAR ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Seyreltilmiş eğitim belirli derslerin yüz yüze diğer derslerin ise uzaktan yapılması demek. Buradan benim anladığım bazı dersler bu şekilde olacak. Yine seçme sınavları geliyor. Yüz yüze eğitimde ağırlık verilecek dersler seçme sınavlarına paralel odaklı gibi gözüküyor. Din, inkılap tarihi, yabancı dil derslerinin Türkçe, matematik ve fen bilgisine göre sınavda soru sayısı daha az. Soru sayısı ve kat sayısı fazla olan dersler yüz yüze eğitimde ağırlık kazanabilir, diğerleri uzaktan eğitimle verilebilir.”

Yüz yüze eğitime geçişin de kademeli yapılacağı duyuruldu. Yani tüm kademeler aynı anda okula başlamayacak. Belirli sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlayacak, sonrasında diğer kademelerin geçişi sağlanacak. Bakan Selçuk, “Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz” dedi. Prof. Dr. Gelbal, kademeli geçiş konusunda da şu yorumda bulundu: “Kademeli geçişte de sınava hazırlık programları dikkate alınabilir. 8 ve 12’nci sınıf kademeleri ve ilkokul 1’inci sınıflar önce yüz yüze eğitime başlatılabilir. 8’inci sınıflar lise giriş sınavlarına, 12’nci sınıflar üniversite sınavlarına hazırlanacaklar. İlkokul 1’inci sınıflar da ilk kez okula başlayacaklar. Sonrasında peyder pey diğer ara sınıflar da bunlara katılabilir. Tüm sınıfların aynı anda değil, kritik sınıfların okula başlaması sağlanabilir.”

YÜZDE 65



DÜNYADAKİ öğrencilerin yüzde 65’i okula dönemiyor. Dünya Bankası’nın “Eğitim sisteminin COVID-19’a yanıtı” başlığını taşıyan kısa raporda, 12 Temmuz itibarıyla belirlenen verilere göre 56 ülkede okulların yeniden açılmaya başlandığı ancak halen 1.13 milyardan fazla öğrencinin ülkelerindeki okulların kapalı olduğunun altı çizildi. Bu rakam, dünyadaki öğrencilerin yüzde 65’ini temsil ediyor. Kapalı okulların çoğu Afrika kıtasında.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda ‘hibrit eğitim’le ilgili şu detayları vermişti: “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

Uzaktan eğitim nasıl sürecek?

31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitim materyalleri şöyle:

TRT EBA TV: MEB, ilk vakanın açıklanmasının ardından okulların tatil edilmesiyle TRT ortaklığıyla EBA TV’leri hayata geçirdi. Uzaktan eğitimde derslerin takibi yine bu kanallardan da yapılacak. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise kanallarında yayınlanacak haftalık program bakanlık tarafından duyurulacak.

EBA internet: eba.gov.tr’den öğrenciler konu anlatım videoları, deneme sınavları ve testlere ulaşacak. Öğretmenler bu kanal üzerinden öğrencileriyle iletişim kurabilecek.

Canlı ders: Her öğrenci EBA platformu üzerinden kendi sınıfında canlı derse katılabilecek. Öğretmen, sınıfındaki öğrencileriyle dersi senkronlu bir şekilde canlı olarak izleyebilecek.

ÜNİVERSİTELER 1 EKİM’DEN SONRA AÇILABİLECEK

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılabileceğini söyledi. Twitter’dan “Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik” yazan Saraç, kampuslardaki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelere karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdıklarını, üniversitelerin fakülte ve program bazında farklı uygulama yapabileceklerini söyledi. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada bu yöntem sayesinde kampüslerde öğrenci sayısının yarıya kadar seyreltileceğini, yükseköğretim sisteminde yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada olduğu karma modelinin (hibrit) getirildiği ifade edildi.