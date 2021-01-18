Son bir yılda 18.5 milyon öğrenci neler yaşadı

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ilkokul, ortaokul ve liselerde 18.5 milyonun üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitim sürecinde büyük değişimler yaşandı. Eğitimin evlere taşındığı, sınıfların sessizliğe büründüğü, yüz yüze derslerin sekteye uğradığı bu dönemde, öğrenciler, TRT EBA kanalları, EBA, canlı dersler, basılı ve dijital ders materyalleriyle uzaktan eğitim alırken Türkiye, öğrencilerine bu dijital imkanları sağlayabilen nadir ülkeler arasına girdi. Öğrenciler, uzaktan eğitimle birlikte dijital eğitim sürecine hızlı geçiş yaptı.

COVID-19 salgını dünya genelinde milyarlarca öğrencinin eğitim yaşamının aksamasına neden oldu. Çeşitli istatistikler, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının, dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiğini ve bu rakamın 1.5 milyarın üzerinde olduğunu ortaya koyarken Türkiye, Çin'den sonra, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan ikinci ülke oldu. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı çalışmalarla kısa sürede, TRT EBA'da üç yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan EBA üzerinden, 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime 23 Mart'ta başlandı. TRT EBA uzaktan eğitim yayınları için Ankara ve İstanbul'daki stüdyolarda çekimler yapıldı ve onlarca branştan yüzlerce öğretmen görev aldı. Bu süreçte TRT EBA İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV lise kanallarında, toplam 10 bin 845 saat yayın yapıldı. Uzaktan eğitim süresi boyunca 7 bin 695 ders videosu, 936 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Bakanlıkça ayrıca 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için TRT EBA kanallarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) sorumlu oldukları konuları kapsayan programlarla öğrencilere destek olmak için soru çözüm saati programları hazırlandı.

TRT EBA kanalları, yaz tatilinde de yeni kuşak programlarıyla öğrencilere yönelik yayınlar yaptı. Yaz döneminde akademik dersler azaltıldı ve tasarım beceri atölyeleriyle ilgili yayınlar yapıldı, ayrıca öğrencilerin yabancı dil eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi verildi ve ilkokul öğrencileri için okuma yazma konusunda da bir destek paketi yer aldı.

EBA İNTERNET PORTALI

Uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 18 milyon öğrenci için 7 gün 24 saat kullanılabilir altyapıya kavuştu. EBA'da, okullarda okutulan 1800'den fazla ders ve 50 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik bulunuyor, 10 binden fazla kitap, 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor. Ayrıca bu ders içeriklerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine ve eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak içeriklere ulaşabileceği bir kütüphane alanı da bulunuyor. EBA'nın bu bölümü, farklı kategorilerde çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler gibi binlerce içerik barındırıyor. Uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA, 16 milyar 348 milyon 941 bin tıklanma sayısıyla Türkiye'de ve dünyada en çok ziyaret edilen siteler arasında üst sıralarda yer aldı. Üniversiteye hazırlık sürecindeki sınıfların kullanımı için bir süre önce hizmete alınan ve yapay zekayla güçlendirilen EBA Akademik Destek Modülü, uzaktan eğitimde öğrenciler tarafından yoğun talep gördü. Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen tarafından EBA Akademik Destek, aktif olarak kullandı. EBA Mobil Uygulaması, Android cihazlar için 27.1; iOS cihazlar için 2.9 milyon indirilme sayısına ulaştı.

CANLI DERS SAYISI 154 MİLYONU GEÇTİ

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulaması da devreye alındı. Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük 3 milyon civarı ders yapabilme kapasitesine ulaşıldı. Canlı sınıf uygulamasında bugüne kadar, okulöncesinde 268 bin 141, ilkokulda 60 milyon 998 bin 942, ortaokulda 52 milyon 690 bin 304, liselerde 40 milyon 577 bin 625 olmak üzere toplam 154 milyon 535 bin 12 canlı ders yapıldı.

ÖĞRENCİLER BASILI VE DİJİTAL KAYNAKLARLA DA DESTEKLENDİ

MEB, uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarını azaltmak için TRT EBA, EBA ve canlı dersler dışında pek çok basılı ve dijital kaynak hazırladı. Öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17.5 milyon kitap okullara ücretsiz dağıtıldı. Ayrıca çeşitli ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ‘İngilizce etkinlik kılavuzları’, ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için de eğlenceli bir e-Kitap hazırlandı. İlkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ internet adresinde yayımlandı. Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler ile lise öğrencileri için de kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynak paylaşıldı. Bakanlık ayrıca ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamındaki okullara, 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basarak dağıtımını yaptı. Uzaktan eğitim sürecine destek amacıyla 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü üniteleri ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ adresinden erişime açıldı. Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için de örnek soru kitapçıkları hazırlayarak erişime açıyor. Bakanlık tarafından 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve ‘440 632 MEBİM’ çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan eğitimle ilgili tüm sorular yanıtlanmaya çalışıldı.

TABLET VE İNTERNET DESTEĞİ

MEB tarafından uzaktan eğitime destek amacıyla öğrencilere tablet dağıtılmaya başlandı. Özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen dağıtımlarda bugüne kadar 359 bin 120 öğrenci, aylık 25 GB internet paketi bulunan tabletlerine kavuştu. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tablet dağıtımının tamamlanması öngörülüyor. Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilerin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için 81 il genelinde okullar ve kurumlarda, sabit 14 bin 272 EBA destek noktasına ilave olarak 164 Mobil EBA destek noktası oluşturuldu. Salgın dönemi sona erdiğinde bile eğitimdeki dijitalleşme sürecinin sisteme dahil olacağına dikkati çeken eğitim uzmanları, COVID-19 vakaları yok olsa bile, yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüldüğü bir dönemin süreceğini bildirdi. Uzaktan eğitim 22 Ocak'ta son bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 25 Ocak'tan itibaren üç hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. İkinci dönemin, salgının seyrine göre 15 Şubat'ta yüz yüze başlatılması hedefleniyor.