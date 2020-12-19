Sömestr tatili tarihleri: 15 tatil ve ara tatil uzatıldı mı, ne zaman? MEB duyurdu!

Ara tatil ve yarıyıl tatili günleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan kararla tatil takvimi değişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim süreciyle ilgili okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili açıklama yaptı. Yeni alınan karara göre, yarıyıl tatili ve ara tatil birleştirilecek. İşte, detaylar.

ARA TATİL NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

MEB'den gelen açıklamada sınavlarla da ilgi bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi;

“İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.