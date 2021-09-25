Sömestr nasıl yazılır? TDK'ya göre sömestr kelimesinin doğru yazımı...

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Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber sıkça yapılan yazım hataları içerisinde sömestr kelimesi geliyor. Genelde ise sesli bir harf içerisinde eklenmediği için yazım hatası yapılmaktadır.

Sömestr Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınışı ve yazılışı, ‘Sömestir’ biçiminde halidir. Genelde oldukça fazla kişinin yanlış bildiği ve aynı zamanda yanlış yazdığı sözcükler içerisinde gelir. Yarıyıl tatili anlamına gelen bu kelime, sesli harf eklenmek suretiyle doğru şekilde yazılmaktadır.

TDK'ya Göre Sömestr Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Sömestir’ olarak öne çıkıyor.

Sömestir (Doğru)

Sömestr (Yanlış)

Bu yanlışa dikkat etmek suretiyle arada sesli harf kullanarak sorun giderilebilir. Özellikle iki sesli harf geldiği vakit hem yazın hem de okunuş konusunda hata yapılabilmektedir.