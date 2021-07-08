Solüsyon Nedir, Ne İşe Yarar? Kimyasal Solüsyon Nasıl Hazırlanır?

Solüsyon kelimesine gerek günlük yaşantımızda gerekse çeşitli bilgilerde denk gelmişizdir. Özellikle kozmetik sektöründe yüz solüsyonu, vücut temizleme solüsyonu gibi cümlelere rastlayarak yaşamımızda bu ürünleri kullanmış bulunmaktayız.

Solüsyon Nedir?

Solüsyonun bir diğer adı çözelti ismidir. İki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek belirli bir oranda oluşturdukları homojen karışıma solüsyon denmektedir.

Bir maddenin başka bir madde içinde göz ile görülemeyecek kadar küçüklükte tanecikler halinde dağılması sonucunda ortaya çıkan homojen karışım oluşturma olayına çözünme denirken elde edilen bu karşıma da çözelti yani solüsyon denmektedir.

Solüsyon kelimesinin sözlük anlamındaki tanımı ise kükürtlenmiş kauçuktan elde edilen, lastiklerin birbirine yapıştırılmasında yapıştırıcı koyu kıvamlı madde olarak kullanılmasına solüsyon maddesi denmektedir.

Burada bahsedilen lastiklerin birbirine yapıştırılması ise bisikletin, otomobilin ya da iç lastiği yamamakta kullanılan yapıştırma ürünüdür.

Solüsyon Ne İşe Yarar?

Solüsyon kullanıldığı alana göre çeşitli işlerde fayda sağlamaktadır. Yapıştırıcı madde olarak üretilebildiği gibi sağlık sektöründe de iyileştirme özelliğine sahip olacak şekliyle de üretilmektedir.

İyileştirici, nemlendirici, kurutucu, temizleyici, giderici, kapatıcı işlerine yarayarak bu amaçla kullanılmaktadır. Solüsyon daha çok sağlık alanında ve kozmetik alanında varlığını devam ettirmektedir.

Solüsyonun çeşitleri mevcuttur. Örneğin antiseptik solüsyonlar bu çeşitler içerisinde yer almaktadır. Antiseptik solüsyon isminden de anlayabileceğimiz gibi mikropları öldürücü etkiye sahip olarak kimyasal maddeler içerisinde yer almaktadır.

Solüsyonlar elektronik aletler için üretilen solüsyonlar, kozmetik sektörü için üretilen solüsyonlar, sanayi alanı için üretilen solüsyonlar, sağlık sektörü için tedavilerde kullanılan solüsyonlar, kimyasal içerikli solüsyonlar, sıvı solüsyonlar gibi üretilmekte ve çok çeşitli alanlarda var olmaktadır.

Kimyasal Solüsyon Nasıl Hazırlanır?

Kimya alanında kimyasal çözelti yani kimyasal solüsyon hazırlama teknikleri ve çeşitleri yer almaktadır. Bu durum ne amaçla kullanılacak kimyasal solüsyon hazırlanacağına göre değişkenlik göstermektedir.

Kimyasal bir solüsyon hazırlayabilmek için çözelti içerisinde çözünen bir maddenin olması gerekmektedir.

Aslında kimyasal solüsyon hazırlayarak bir karışım elde etmiş olursunuz. Kimyasal solüsyon hazırlarken dikkat edilmesi gereken kullanılan maddenin bünyesinde molekül halde su bulunup bulunmadığı noktasıdır.

Bunun nedeni ise eğer molekül yapıda su bulunuyorsa çözelti hazırlarken bu su, karışıma dahil edilecektir. Kimyasal solüsyon hazırlarken bir hesaplama yapılır. Bu hesaplamada da bu noktaya değinilir ve dahil edilir.

Örneğin molekül ağırlığı 40 g olan bir maddede 2 molekül su içerdiğini varsayalım. Dolayısıyla bu maddede tartma işlemi yaparken 20 g oranındaki su miktarını hesaba katmanız gerekir. Yapılan hesaplamalarda sonuç olarak 38 g oranındaki bir maddede 20 g saf madde yer almaktadır.

Kimyasal solüsyon hazırlarken üç çeşit birime dikkat edilir ve bu birimler incelenir. Yüzde konsantrasyon, Molarite ve Normalite incelenmesi ve bilinmesi gereken bu üç birimi oluşturmaktadır.

Yüzde konsantrasyon ise kendi içinde ağırlıkça ve hacimce olarak ikiye ayrılmaktadır. 100 gram çözeltide bulunan madde miktarını ifade eden ağırlıkça yüzde konsantrasyon seçeneğidir.

100 ml çözeltide çözünmüş olan maddenin ml sayısını ifade eden ise hacimce yüzde konsantrasyon seçeneğidir.

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısını ise Molarite seçeneği ifade etmektedir.

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin eş değer ve gram sayısını ifade eden ise Normalite seçeneğidir.

Kimyasal solüsyon hazırlarken bu üç tekniğin sorularına ve formüllerine bakılmalıdır. Bu tekniklerden oluşturulacak kimyasal solüsyonun saf su oranı kontrol edilerek uygun olan şekliyle karışım hazırlanmalıdır.