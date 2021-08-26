Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır? Solucan Gübresi Hangi Biktilerde Kullanılır, Saksı Çiçeklerinde Kullanılır Mı?

Solucan Gübresi, çiçekçilerden ya da internetten temin edilebilir. Ancak isteyen kişiler kendi solucan gübrelerini ev ortamında da kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Evde yapılan solucan gübreleri kompost olarak isimlendirilmektedir.

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan gübresi verim bakımından en verimli toprak olarak bilinmektedir. Doğal ve organik atıklar solucanlar tarafından işlenir. Bunun sonucunda da verimli bir toprak elde edilmiş olur. Solucan gübresi oluşumu, solucanların atıkları tüketip sonrasında dışkılaması ile elde edilmektedir. Evde solucan gübresi yapmak isteyenler bunun için önce karton, gazete ya da kağıttan bir altlık hazırlamalı ve sonrasında evsel atıklarını ve solucanlarını eklemelidirler. Bu işlemin ardından bir kaç ay içinde solucan gübresi elde etmek mümkün olmaktadır. Solucan gübresini kullanmadan önce 6 ay beklemek gerekmektedir. Böylece toprak verimi oldukça iyi bir hal alacaktır.

Solucan gübresi ile evsel atıklar doğal bir yöntem ile dönüştürülmüş olur. Bu nedenle verimli olmasının dışında çevre kirliliğini önlemesi açısından da son derece önemlidir. Bu sebeple günümüzde pek çok kişi konuya ilgi duymakta ve kendi imkanları ile solucan gübresi yapmaktadır. Solucan gübresi internet üzerinden alınabileceği gibi evde kendi imkanlarınız ile de yapabileceğiniz bir topraktır.

Solucan Gübresi Hangi Bitkilerde Kullanılır, Saksı Çiçeklerinde Kullanılır mı?

Solucan gübresi pek çok bitki için uygundur. Özellikle bahçelerde ve tarlalarda kullanılabilir. Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde de tercih edilmektedir. Solucan gübresinin ev bitkilerinde kullanılıp kullanılamayacağı da merak konusu olmaktadır. Bu gübre saksı bitkilerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Solucan gübresinin verimi oldukça yüksektir. Bu sebeple bitkilerin daha sağlıklı büyümelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bitkilerin çok kısa sürelerde büyümesini sağlamaktadır. Düzenli bir şekilde solucan gübresi kullanılması topraktaki metal birikiminin azalmasına yardımcı olur. Solucan gübresi kokusuz bir topraktır. Küresel ısınmanın kötü etkilerini gidermesi ile bilinmektedir.