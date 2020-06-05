Solo halk oyunları yarışmasının sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları, güzel sanatlara ve fiziksel aktiviteye ilgi duymaları, yeni ilgi alanları kazanmaları, dolayısıyla yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla 'Okulumda Bir Ses İki Hareket' projesi hayata geçirildi. Projeyle öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında etkinliklerin ve projeye katılan öğrencilerin sene başından itibaren proje dahilinde yaptıkları çalışmaların çıktısı olarak uzaktan eğitim sürecinde halk oyunlarımızın güzelliklerini ve öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için özgün ve yenilikçi uygulamalar sürece dâhil edildi.

'RUH VE BEDEN GELİŞİMLERİ ÖNEMLİ'

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda duygusal, psikolojik, kültürel ve sanatsal açıdan da desteklediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hem hareket hem de müzikal becerileri kazanmasının önemi, bizleri uzaktan eğitim sürecinde projemizin etkisinin nasıl arttırılabileceği konusunda düşünmeye teşvik etti Bu bakımdan temelde bir özveri ve uzun erimli çalışma projesi olan ‘Bir Ses İki Hareket’te emeği olan bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermenin de boynumuzun borcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.Öğrencilerimizin öğrenme merakları ve öğrenme güdüleri gerçekten çok yüksek. Bu yüksek kapasiteyi her ortam ve durumda doğru kullanabilmek gerekiyor. Onları sadece akademik bakımdan değil, sanat ve hareket bakımından da yetiştirmek önem arz ediyor. Müzik eğitimi bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarında olumlu etkiler meydana getiriyor. Bunun kişilerin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlandı. Halk oyunlarımız ise içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısıyla bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.”

DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI

Öğrenciler 'Bir Tek Sen' adlı solo halk oyunları yarışmasına 12 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında başvuru yaptılar. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindekiöğrencilerimiz 'halay, bar, horon, zeybek, karşılama, kaşık, teke, Kafkas oyunları oynadı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler şöyle:

İlkokullarda, Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulu'ndan Sire Nira Danış teke oyunuyla birinci; Küçükçekmece'de Dr. İsmet Birgül İlkokulu'ndan Ecrin Akgün karşılama oyunuyla ikinci; Ataşehir Mehmet Akif İlkokulu'dan Asya Duru Kurt halay ile üçüncü oldu. Ortaokullarda, Gaziosmanpaşa Adnan Menderes Ortaokulu'dan Şiyar Işık halay oyunuyla birinci; Esenler Oruç Reis Ortaokulu'ndan Sude Gökmen kaşık oyunuyla ikinci; Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndan Ecenaz Ayoğlu Kafkas oyunuyla üçüncü oldu. Liselerde, Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nden Efe Kahraman zeybek oyunuyla birinci; Kartal Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Buse Cengiz karşılama oyunuyla ikinci; Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi'nden Selin Arslan Kafkas oyunuyla üçüncü oldu.