Sol Ayağım kitabını kim yazmıştır? Sol Ayağım kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Sol Ayağım, edebi eseri İngilizce orijinal ismi ile My Left Foot, roman dalında verilen meşhur bir yapıt. Bu değerli yapıt, roman yazarının kendi hayatını anlattığı anı ve biyografi özelliklerini taşıyan önemli bir romandır. Bu nedenle Sol Ayağım için roman türünde yazılan otobiyografik özelliği olan eser şeklinde bir tanımlama yaygın olarak edebi çevrelerde yapılmaktadır.

Sol Ayağım Kitabını Kim Yazmıştır?

Sol Ayağım kitabının yazarı, Christy Brown’dur. Christy Brown (5 Haziran 1932 – 7 Eylül 1981), İrlandalı yazar ve ressamdır. Dublin’de 22 çocuklu bir ailenin hayatta kalan 13 çocuğundan biridir. Beyin felci ile dünyaya gelmiştir. Uzun bir süre hareket ve konuşma yetenekleri olmaksızın yaşamına devam etmiştir. Doktorların, zihinsel özürlü olduğu için öleceği görüşünün aksine annesinin çabaları ile eğitim almıştır. Bu çabaların sonucunda ise sol ayağını kullanarak yazmayı ve resim yapmayı başarmıştır. Fizyoterapi tedavisi sonucunda ise yazar, daha rahat hareket edebilir hale gelmiştir.

Yazar, yaşamı boyunca sol ayağını kullanarak çok kıymetli eserler kaleme almış ve İrlanda’nın tanınan yazarları arasına girmiştir. Ünü İrlanda ile sınırlı kalmamış ve zaman içinde dünyaya yayılmıştır. Filme alınan dünyaca meşhur eseri Sol ayağım ile kendi hayatını anlatmıştır. Sol Ayağım kitabında annesine sıklıkla teşekkür etmekte ve ona duyduğu sevgi ve minneti dile getirmektedir.

Sol Ayağım Kitabı Özeti

Christy, yirmi üç çocuklu bir ailenin çocuklarından biridir. Beyin felçli olarak dünyaya gelen Christy’nin bebekliğinden itibaren önemli sağlık sorunları vardır. Doktorlar tarafından özürlü olduğu dile getirilir ise de ailesi hiçbir zaman bu durumu kabul etmek istemez. Kardeşleri okul okuyor, büyüyor ve evleniyorken Christy, çok zor bir hayat mücadelesi vermektedir.

Bir gün ödev yaparken kardeşinin elinden kalemi alarak sol ayağı ile yazı yazmaya başlamasıyla ailesini çok şaşırtır. O günden sonra yazı yazmaya ve resim çizmeye başlayan Christy’nin hayatı değişir. Daha sonraki yıllarda doktorunun emekleri ile tedavi için gittiği Londra sayesinde azmi ile konuşmaya da başlar. Fizik tedavi ile hızla iyileşme sürecine giren Christy, doktorunun yardımı ile yaşadıklarını yazar ve bir konferansta herkese okur. Bu okuduğu, kendi hayat mücadelesi ve bu mücadele sonunda kazandığı zaferdir.

Sol Ayağım Kitabı Konusu ve Ana fikri

Sol Ayağım kitabı, oto biyografik bir çalışma. Beyin felci geçirerek dünyaya gelen ve doğduğundan itibaren yalnızca sol ayak parmaklarını hareket ettirebilen İrlandalı yazar, ressam ve aynı zamanda şair olan Christy Brown’un ailesi ile birlikte yaşadığı zorlukları, birey olarak verdiği olağanüstü mücadeleyi, bu mücadelesinde yanında olan azimli ve kararlı sevgi dolu insanları konu almaktadır. Yazar, kendi hayat hikayesini bu eserde yazıya dökmüştür. Hayatını idame ettirebilmek, okumayı öğrenmek ve bazı şeyleri kendi kendine yapabilmek için verdiği savaşı eserinde okuyucularına anlatır.

Sol Ayağım kitabının ana fikri, ister dünyaya gelirken ister yaşamımıza devam ederken karşımıza çıkacak olan büyük zorlukların bizi yıldırmasına ve ümitsizliğe sürüklememesine asla izin vermememiz gerektiği üzerine yoğunlaşır. Mücadele ve umutla, üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Her zaman bizden daha kötü durumda olabilecekleri düşünerek hareket etmeli ve içinde bulunduğumuz halimize şükretmeliyiz.

Sol Ayağım Kitabı Karakterleri

Sol ayağım kitabının başlıca karakterleri şöyle:

Christy: İrlandalı beyin felçli olarak doğan ve sadece sol ayağını kullanabilen kitabın ana kahramanı.

Bayan Brown: Christy’nin annesi ve Christy’e en iyi şekilde bakan, onun için çabalayan kişi.

Bay Brown: Christy’nin babası. Duvar işleri ile geçimi sağlıyor.

Mona: Christy’nin kız kardeşi. Dışarıda dolaşmaktan hoşlanıyor.

Tony: Christy’nin ağabeyi. Ailenin en yaramaz çocuğu.

Jenny: Christy’nin çocukluk aşkı.

Paddy: Ailenin 23 çocuğunun en büyüğü.

Katriana Delahunt: Christy’e her zaman yardım eden güzel insan.

Dr. Warnants: Christy’i çocukluğundan beri takip eden doktoru. Onun iyileşmesi için çabalayan kişi.