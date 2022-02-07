Sökün etmek ne demek, ne anlama gelir? Sökün etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Sökün etmek sözcüğünün taşıdığı anlamları öğrenmenin birkaç yolu bulunuyor. TDK tarafından anlamı açıklanan kelime türlerinden biridir. Sökün etmek TDK'da, art arda gelmek anlamındadır.

Sökün Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı araştırılan sökün etmek sözcüğü günümüzde çok görülüyor. Çok görülen veya rast gelinen kelime türleri arasında bulunması, kişilerin araştırma yapmasına yol açıyor. Bireyler sökün etmek kelimesinin hangi anlamlar taşıdığını araştırabiliyor. Sökün etmek, art arda gelmek ve birbiri ardından görünmek anlamlarıyla kullanılıyor.

Sökün Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik yazılan kelimelerin ayrı yazılması bir yazım yanlışıdır. Yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında sökün etmek sözcüğü de bulunuyor. Sökün etmek ayrı olarak yazılarak ifade edilmesi gerekiyor. Bitişik yazan kişiler sökün etmek sözcüğünde yazım yanlışı yapacaktır.

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TDK Sözlük Anlamı

Anlamları merak edilen sökün etmek TDK'da çok araştırılıyor. TDK üzerinde anlamı detaylıca paylaşılan kelimeler arasında, sökün etmek sözcüğü de bulunuyor. TDK'ya göre sökün etmek kelimesi, art arda gelmek ve bir şey çıkagelmek anlamında kullanılıyor.