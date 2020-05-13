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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma izninde öğretmenlerini ziyaret ettiler

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Sokağa çıkma izninde öğretmenlerini ziyaret ettiler
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Koronavirüsle ile mücadele programı kapsamında çocuklar yaklaşık iki aydır sokağa çıkmıyordu. Yasakları kalkan çocuklardan altı tanesi, çok özledikleri öğretmenlerinin evinin önünde toplandı ve sevgilerini dile getirdikleri kartonları havaya kaldırdı. Öğretmenleri ise, “Ben de sizi özledim. Bugünleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

Cihangir İlkokulu’ndaki 2-B sınıfından altı öğrenci, annelerine çok sevdikleri sınıf öğretmenleri Birgül Koluaçık’ı ziyaret etmek istediklerini söyleyince hazırlık yapıldı. Bu konuda öğrenci ve anneleri, hazırlıklarını tamamlayarak öğretmen Birgül Koluaçık'ın oturduğu binanın önüne gelerek sevgilerini dile getirdikleri kartonları havaya kaldırırken öğretmenleri çok duygulandı. Minik öğrencilerine çok teşekkür ederek onlara okumaları için birer kitap hediye eden Birgül öğretmen, “Ben de sizi çok özledim. Benim de bir kızım sağlıkçı. Bu günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Öğretmen, veli ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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