Sokağa çıkma izninde öğretmenlerini ziyaret ettiler

Cihangir İlkokulu’ndaki 2-B sınıfından altı öğrenci, annelerine çok sevdikleri sınıf öğretmenleri Birgül Koluaçık’ı ziyaret etmek istediklerini söyleyince hazırlık yapıldı. Bu konuda öğrenci ve anneleri, hazırlıklarını tamamlayarak öğretmen Birgül Koluaçık'ın oturduğu binanın önüne gelerek sevgilerini dile getirdikleri kartonları havaya kaldırırken öğretmenleri çok duygulandı. Minik öğrencilerine çok teşekkür ederek onlara okumaları için birer kitap hediye eden Birgül öğretmen, “Ben de sizi çok özledim. Benim de bir kızım sağlıkçı. Bu günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Öğretmen, veli ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.