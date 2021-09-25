Sohbet nasıl yazılır? TDK'ya göre sohbet kelimesinin doğru yazımı...

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Özellikle sessiz harfler üzerinden yazım hatası sohbet kelimesi kapsamında gerçekleşmektedir. Bu hata sadece yazım ile kalmamakta ve ayrıca okuma üzerinden de hata yapılmaktadır.

Sohbet Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Sohbet’ biçimindedir. Yani burada, ‘p’ harfi yerine ‘b’ harfi yazarak buna göre yazım hatasından kurtulmak mümkün. Genelde dostça ve arkadaşça konuşarak vakit geçirmek sohbet olarak bilinmektedir.

TDK'ya Göre Sohbet Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazımı, ‘Sohbet’ olarak öne çıkıyor. Özellikle yazım hatası ile beraber bakıldığı zaman yapılacak karşılaştırma üzerinden durum daha iyi anlaşılabilir.

Sohbet (Doğru)

Sohpet (Yanlış)

Bu şekilde sessiz harflerinden doğru ve yanlışı ayırt etmek mümkün. Böylece yazım hatası yapmadan amaca uygun olarak kelime farklı yerlerde kullanılabilir. Sadece yazım hatası değil bu şekilde okuma hatasını da giderme şansı elde edilmektedir.