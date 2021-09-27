Şofben nasıl yazılır? TDK'ya göre şofben kelimesinin doğru yazımı...

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Özellikle söz konusu sert sessizler ile beraber sessiz harfleri yan yana gelmesi olduğunda yazım hataları çok fazla yaşanır. Bununla beraber okuma hataları da geldiği için Türk Dil Kurumu üzerinden gerekli bilgilerin alınması önemlidir.

Şofben Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazılışı, ‘Şofben’ olarak ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Gazla ya da elektrikle çalışan ve suyu ısıtan cihazlar şofben olarak bilinmektedir.

TDK'ya Göre Şofben Kelimesinin Doğru Yazımı

Özellikle birden fazla yazım hatası yapılan kelimeler içerisinde bu sözcük geliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazılımını öğrenmek mümkün.

Şofben (Doğru)

Şohben (Yanlış)

Şofpen (Yanlış)

Görüldüğü gibi ilk yazılan kelime de olduğu şekilde ele alınarak yazım hatası ile beraber okuma hatasını gidermek mümkün.