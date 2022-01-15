Şofben nasıl yazılır? Şofben kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Birçok ev eşyasının adı dilimize Latince ve Fransızca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Etajer 2- Gardırop 3- Sandalye 4- Aspiratör 5- Fritöz 6- Televizyon

7- Şifonyer 8- Komodin 9- Karyola 10- Mikser

Şofben Nasıl Yazılır?

İngilizce, Almanca ve İtalyancada da aynı anlamda kullanılan şofben kelimesi, banyo ısıtıcısı demektir.

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Şofben

Şofben Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi, söz konusu kelimelerin yanlış yazılmasındaki en büyük nedenlerden biridir. Bu kelime birçok kişi tarafından ''Şofpen'' şeklinde telaffuz edilse de doğru yazımı şu şekildedir.

Şofben - Doğru Kullanım

Şofben - Yanlış Kullanım

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Şofben Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Evdeki şofben bozulduğu için iki gündür soğuk suyla duş almak zorunda kalıyorum. (Doğru Kullanım)

2- Sizce yoğuşmalı şofpenler mi daha güvenli yoksa bacalı olanları mı?

(Yanlış Kullanım)