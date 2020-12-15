Sodyum Hidroksit nedir? Sodyum Hidroksit asit midir baz mıdır? Sodyum Hidroksit formülü ve kullanım alanları

Birçok farklı sektörünün ana girdisi olarak öne çıkan sodyum hidroksit, önemli bir kaynak şeklinde öne çıkmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan farklı ürünler için yoğun şekilde değerlendirilir. Bu yüzden kullanım alanları farklılık gösterirken ayrıca asit mi yoksa baz mı olduğu da merak edilen konular içerisinde bulunuyor.

Sodyum Hidroksit Nedir?

Maddesel açıdan sodyum hidroksit beyaz renkte olan ve nem çekici bir maddedir. Özellikle suda kolayca çözünür ve böylece sabun gibi kaygan bir his oluşturur. Çözüldüğü zaman insan dokusunda kaşındırıcı bir etki yaratır. Laboratuvarlarda asidik gazları yakalamak için kullanılan sodyum hidroksit, aynı zamanda pek çok alanda günlük yaşamdaki ürünler içerisinde de yer almaktadır. Endüstriyel açıdan birçok kimyasal maddenin içeriğinde yer alan formüler bazdaki yapılar arasında geliyor.

Sodyum Hidroksit Asit Midir Baz mıdır?

Endüstriyel açıdan büyük bir öneme sahip olan sodyum hidroksit için, pek çok kişi asit mi yoksa baz mı olduğunu merak ediyor. Kimyasal açıdan formüller olarak bakıldığı zaman sodyum hidroksit bazdır. Baz olması ile beraber böylece asit nötralizasyonu konusunda kullanım açısından önemli bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda birçok kimyasal yapının kullanımında değerlendirirken, iyon değiştirici reçinenin rejenerasyonunda da öne çıkmaktadır.

Metal İşleme ya da tarımsal kullanım alanları ile beraber birçok farklı noktada baz olarak değerlendirilir. Daha çok yardımcı ürün olarak değerlendirilen sodyum hidroksit, yapısı itibariyle oldukça güçlü bir destekleyicidir. Özellikle baz yapısı bulunduğu için asit kalıntılarını uzaklaştırma konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Sodyum Hidroksit Formülü

Sodyum hidroksit kullanım alanlarının yanı sıra kimyasal açıdan belli bir formülü bulunmaktadır. Bu formül NaOH şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda sodyum hidroksit soda ve sud sodyum hidroksit olarak da bilinir. Bu doğrultuda sodyum +1 iyonunun OH -1 bağ yapmış bileşiği şeklinde ifade eder. Böylece formüller açıdan farklı kimyasal yapıları getirilmek suretiyle sodyum hidroksit birçok farklı alanda değerlendirilir. İçeriğindeki formüller baz yer alan yapısı sayesinde, birçok değişik alanda değerlendirildiğini dile getirmek mümkün. Bu konuda fabrika ve endüstriyel alanlarda özel çalışma ile beraber kullanılacak olan ürünler için ele alınmaktadır.

Sodyum Hidroksit Kullanım Alanları

Formüler yapısı itibariyle çözülmesi üzerinden sodyum hidroksit birçok farklı kullanım alanına sahiptir. Özellikle endüstriyel açıdan ele alındığı zaman büyük bir öneme sahip olan sodyum hidroksit, günlük ihtiyaçlarını karşılarken laboratuvarlarda ya da farklı noktalarda değerlendiriliyor.

- Suni İpek

- Kauçuk ıslahı

- Alüminyum Endüstrisi

- Gıda Endüstrisi

- Organik çözme ameliyesi

- Sabun ve deterjan üretimi

- Yağ kirlerini temizlemek için

- Rafineri ile beraber petro kimya sanayisi

- Deri sanayisi

- Enerji sanayisi

- İnşaat sektörü

- Tarımsal sektör

- Döküm sektörü

- Boya

- İlaç

- Tekstil sektörü

Görüldüğü üzere sodyum hidroksit oldukça fazla sektörde kullanılan en önemli kimyasal yapıları arasında gelmektedir. Aynı zamanda içecek ve süt sektörü ile beraber yapıştırıcı alanında da yaygın şekilde kullanılan formüler bazda bir kimyasal yapıdır. Tabii son dönemlerde petrol ve doğalgaz arama açısından da kullanılan bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle baz yapısı bulunduğu için asit kalıntılarını uzaklaştırmak amaçlı değerlendirilir.