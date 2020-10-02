Sodyum bikarbonat nedir ve ne işe yarar? Sodyum bikarbonat Nahco3 kullanım alanları ve faydaları

Soda ya da sodyum bikarbonat NaHCO3 formülü olan bir bileşiktir. Antiasit özelliği bulunan günlük kullanımlarda bilindiği üzere kabartma tozu suda çözünür. Beyaz kristal toz olan bu madde ince bir toz halindedir. Çamaşır sodasına benzer. Hafif tuzlu olmakta ve alkali bir yapıya sahiptir.

Sodyum Bikarbonat Nedir?

Kabartma tozu olarak bilinen Sodyum Bikarbonat soda olarak ta tanımlanabilir. Eski Mısır’da doğal natrol çökeltilerini oluşturan karışımda kullanılırdı. Bu karışımlar ise natron hiyeroflif yazılarda boya olarak kullanılmakta idi. 1791 yılında Fransız bir kimyager olan Nicolas Leblanc taraşından soyum karbonatı olarak üretildi. New York’lu iki fırıncı 1846 yılında karbondioksit ve karbonttan kabartma tozu üreten bir fabrika kurdu. Esasında bu bileşen 1800’lü yıllarda Roman bir kaptan tarafından balıkları taze tutmak amacı ile kullanılmıştı. Ve saleratus olarak anılmaya başlanmıştı.

Sodyum Bikarbonat Ne İşe Yarar?

Hemen hemen herkesin evinde bulunan yemeklik soda, sadece kekleri kabartmak için kullanılır. Ancak fark edilmeyen pek çok faydası bulunur. Sağlıktan güzelliğe çeşitli alanlarda oldukça işe yarayan sodyum birkarbonat, antasit özelliği ile de alkali etkisi bulunur. Antiseptik özelliği olan soda, peeling içinde kullanılabilir. Kabartma tozu olarak kullanılmasının yanında temizlik maddesi, diş beyazlatıcı, el temizleyici, doğal deodorant olarak kullanılabilir. Bu alanlarda az miktarda düzenli kullanıma vücut fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar. Suya karıştırılarak kullanılabilir.

Sodyum Bikarbonat Nahco3 Kullanım Alanları

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan Sodyum Bikarbonatın kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

* Yemek pişirme alanında kabartma tozu olarak kullanılır. Hamurda mayalanma malzemesi olarak kullanılmakta ve severek tüketilen ekmek ve kek tarzı besinlerin çoğunda bulunmaktadır.

* Hamam böceklerinin ilaçlanmasında etkilidir. Bunların yanında mantar büyümesini kontrol amacı ile de kullanılabilir.

* Havuzlarda pH seviyesini ve kaplıcaların alkalitesini yükseltir. Bu şekilde havuzlara girilebilir. Ancak yüksek pH durumunda kullanılmaz.

* Yılan şeklindeki havai fişeklerin ana malzemesi olan sodyum bikarbonat, yanma sonucu siyah bir kül oluşturur.

* Dezenfekte özelliği çok güçlüdür. Bu nedenle dezenfektan olarak kullanılabilir.

* Gres yağı ve elektrik yangınlarını söndürmek için kullanılabilir.

* Laboratuvar asitlerini nötralize etmek için kullanılır.

* Su ile karıştırılarak mide ekşimesi ve hazımsızlığın tedavisinde kullanılır.

* Lokal anestejilerde enjeksiyonların ağrısını azaltmakta kullanılır.

* Alüminyum panellerin temizliğinde kullanılmasının yanında iyi bir pas engelleyicisidir.

* Diş macunlarında plak çıkarmak ve beyazlık için kullanılır.

* Orta mesafe koşucularda tamamlayıcı destek verebilir. Aşırı doz risklidir.

Sodyum Bikarbonat Faydaları

- En önemli faydalarından biri asitliği giderici olmasıdır. Özellikle mide asidini nötralize eder ve mide problemlerinde pek çok sorunun çözümünde kullanılır.

- Doğal bir alkali olarak bedendeki pH dengesini kurar ve sağlığın iyileştirilmesinde etkilidir.

- İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

- Spor performansı üzerinde iyileştirici etkilere sahiptir.

- Böbrek fonksiyonları üzerinde etkilidir.

- Eklem problemleri ve gut sorunlarında tedavi edici olarak kullanılır.

- Ciltteki inflamasyonu azaltmak için kullanılabilir. Bu şekilde sivilce oluşumunu engeller. Bakteri karşıtı olması bu konuda önemlidir.

- Sodyum bikarbonat popüler bir temizlik ürünüdür. Bunun yanında koyu dudaklara da faydalıdır.

- Saç bakımı için kullanılabilen sodyum bikarbonat, dişlerin beyazlatılmasında da kullanılmaktadır. Alkali özelliği ile renk bozulmalarını da iyileştiricidir. Tüm bu alanlardaki faydaları elde etmek için suda seyreltilerek kullanılabilir.