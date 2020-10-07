Sodom Ve Gomore kitabını kim yazmıştır? Sodom Ve Gomore kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Sodom ve Gomore kitabı kitapçılarda en fazla satılan kitaplar arasındadır. Geçtiğimiz hafta da kitap satan sitelerde Sodom ve Gomore kitabı en çok satılan eserler arasına girmiştir. Peki, Sodom ve Gomore kitabını kim yazmıştır? Sodom ve Gomore kitabının özeti nedir? Sodom ve Gomore kitabının konusu ve ana fikri nedir? Sodom ve Gomore kitabında yazar hangi karakterlere yer vermiştir ve bu karakterlerin isimleri nelerdir? İşte Türk edebiyatının ünlü eserlerinden biri olan Sodom ve Gomore eserine dair bütün bilgiler.

Sodom ve Gomore kitabı 1928 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Sodom ve Gomore kitabında aşk hikayesi de ayrıca anlatılmaktadır. Türkçe yayınlanmış olan bu eser toplam 311 sayfalık bir romandır. Sodom ve Gomore kitabı Türk kurtuluş savaşını da konu edinmiş örnek kitaplardan birisidir.

Sodom ve Gomore Kitabı Konusu ve Anafikri

Sodom ve Gomore kitabının konusu İstanbul düşman tarafından işgal edildikten sonra bu işgale İstanbul halkının vermiş olduğu tepkiyi anlatan bir kitaptır. Sodom ve Gomore kitabının ana fikri ise insanlar zor bir durumda iken her şeyi yapabilir ve olmadığı bir şekle de bürünebilir.

Sodom ve Gomore Kitabını Kim Yazmıştır?

Sodom ve Gomore kitabının yazarı ünlü Türk yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur.

Sodom ve Gomore Özet

Gerald Jackson Read zengin bir sofradan kalkarak kendini bir yatağa atar. 3 saat uyuduktan sonra hemen uyanır. Çünkü içkiyi bu sofrada biraz fazla kaçırmıştır. Uyandıktan sonra hiçbir şeyi kolay kolay hatırlayamaz. Yatağa dahi nasıl geldiğini ve uykuya daldığını bilmez. Biraz ayıldıktan sonra Türk evine davetli olduğunu hatırlamıştır. Ardından hemen kapısı çalınır, gelen ise manikürcüdür. Manikürcüyü Jackson Read daha önce çağırmıştır. Manikürcü kız Jackson'ın bir hayranıdır.

Fakat Jackson'ın aklı başka birindedir. Bundan dolayı manikürcü kıza gereken ilgiyi vermez. Jackson hazırlandıktan sonra yıla çıkar. Türk evine doğru giderken aklında olduğu Leyla ismini dilinden hiç düşürmez. Türk evine vardıktan sonra bir bardak çay içer. Birkaç arkadaşı ile birlikte samimi bir sohbete dalar. Yemek zamanı gelir. Ardından herkes aynı sofraya oturur. Bu sırada yemek davetlilerinden biri olan Samet Bey'in eşi Necdet Bey'inde bu yemeğe davetli olduğunu söyler. Bunu duyan Kaptan Jackson ise hemen oradan uzaklaşır. Çünkü Necdet ile araları hiç iyi değildir.

Ardından Necdet sofraya dahil olur. Daha sonra bir müddet durunca birden "Bu odada bir İngiliz kokusu var" der. Söylediği sözden sonra davetliler adeta buz kesmiş gibi olur. Çünkü söylediği söz adeta bir azarlama şeklindedir. Sami Bey ise onun bu dediğine aldırış etmez. Ardından bir telefon çalar. Leyla herkesten önce davranarak çalan telefonu alır. Necdet ise Leyla'nın bu tavırlarından bir şey olduğunu düşünür ve hemen şüphe duyar. Leyla telefonda İngilizce konuşur bundan dolayı davetlilerden kimse bir şey anlamaz. Konuşma biraz fazla uzamıştır. Bunun üzerine Necdet davetlilerden sadece Leyla hariç herkesi selamlar. Ardından sinirli bir şekilde her şey bitti diyerek söylenmeye başlar.

Sodom ve Gomore Karakterleri

- Leyla

- Necdet

- Sami Bey

- Kaptan Jackson Read

- Manikürcü kız

- Fanny Moore

- Nermin