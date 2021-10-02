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So2 (Kükürt Dioksit) nedir, asit mi baz ve polar mı apolar mıdır? So2 bileşiğinin yaygın adı

#So2
So2 (Kükürt Dioksit) nedir, asit mi baz ve polar mı apolar mıdır So2 bileşiğinin yaygın adı

Çevre kirliliği günümüzün önemli problemlerinden bir tanesidir. Bu problemin en önemlilerinden bir tanesi de şüphesiz hava kirliliğidir. Hava kirliliği nedeni ile dünya üzerinde yaşayan canlılar ekolojik tehlikeler ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır. SO2 (Kükürt dioksit) nedir, asit mi baz ve polar mı apolar mıdır? SO2 bileşiğinin yaygın adı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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SO2, kükürt dioksit ismi ile de bilinmektedir. Bu gaz fosillerin yakılması ile meydana gelmektedir. SO2 gazı, atmosferde yer alan manganez gibi katalitik ürünler ile reaksiyona girer. Bunun sonucunda da havadaki nemin de etkisi ile asit yağmurları oluşmaktadır. Asit yağmurları canlılar için son derece tehlikelidir. Çeşitli üst solunum hastalıklarının meydana gelmesine sebep olmaktadır.

SO2 (Kükürt dioksit) Nedir?

SO2 formülü kükürt dioksit ismi ile de bilinir. Kükürt oksitler grubunun bir alt üyesi olarak görev almaktadır. Formül içerisinde bir kükürt ve iki adet oksijen atomu yer almaktadır. Bu bileşiğin molekül ağırlığı 32.064 olmaktadır. SO2 bileşiğinin atom numarası 16 olmaktadır.

SO2 gazı oldukça zehirli olan bir gazdır. Herhangi bir rengi bulunmaz. Ancak kokusu oldukça kötüdür. bu gaz çeşitli fosiller ile kükürt içerikleri maddelerin yakılması ile meydana gelmektedir.

Metal işleme ve eritme tesisleri, çeşitli enerji santralleri SO2'nin temel kaynaklarıdır. Şeker endüstrisinde de bu yakıtlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gaz havaya karıştığı zaman asit yağmurları meydana gelmektedir.

SO2 Asit mi, Baz mı ve Polar mı, Apolar mıdır?

Bir maddenin asit ya da baz olduğunun anlaşılması için sulu çözeltilerine bakmak gerekmektedir. SO2 sulu çözeltisi H+ iyonu verir. Bu nedenle asidik özellik göstermektedir. Bunun yanında SO2 polar kovalent bağlı bir bileşiktir.

SO2 Bileşiğinin Yaygın Adı Nedir?

SO2 bileşiğinin yaygın adı kükürt dioksittir. Havaya karışması nedeni ile asit yağmurları meydana gelir. Bu yağmurlara maruz kalmak canlıların sağlığı açısından son derece tehlikelidir.

 

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