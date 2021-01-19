Smd Led nedir ve ne işe yarar? Smd Led çeşitleri

SMD LED günümüzde özellikle aydınlatmalarda çok sık kullanılır. Bu küçük çiplerin pek çok avantajı vardır. Led'ler çoğunlukla aydınlatmalarda ya da endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

SMD LED Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bu tarz Ledler katı bir reçine içerisinde kapsüllenmiştir ve yüzeysel olarak montelenirler. Aydınlatmada oldukça ilginç özellikleri vardır.

RGB modellerine bakıldığı zaman 16 milyon renge kadar geliştirildiğini görürüz. Ledlerde üç adet ana renkten faydalanılmaktadır. Kullanıcılar bir uzaktan kumanda sayesinde istemiş oldukları rengi seçebilmektedirler. Bunun dışında ışık yoğunluğu yükseltilebilir ya da düşürülebilir. Böylelikle ışık efektleri yapmak da mümkündür.

SMD Led Çeşitleri

Led panelleri, Led lambalar ve bunun yanında Led uygulamalarının kullanıldığı her yerde Led çiplerini kullanmak mümkündür. 1 tane led çipin kullanıldığı ya da yüzlerce led çip bir araya getirilerek yapılan aydınlatmalar gibi farklı kullanım alanları vardır.

Özellikle Led ampullerde en fazla SMD Led kullanılır. SMD'nin anlamı ise elektronik devrelere monte edilen Led çipi anlamına gelmektedir. SMD Led çipleri boyutlarına göre isim alırlar. Değişik üreticilerde farklı özelliklere sahip olabilmektedirler. Kullanılacak olan Led çeşitleri ne kadar aydınlatacağı ve ne kadar enerji tüketileceği ile alakalı olarak bilgi vermektedir.

Üretilmiş olan Led çiplerinin aydınlatma güçleri ile harcamış oldukları enerji arasında doğru orantı bulunmaktadır. SMD 5730 en parlak olan Led ışıklarıdır. Fakat Ledlerin ömürleri teoriktekinin yalnızca 1/3'i kadar olmaktadır. 60 Led olan SMD 5050 15 watt değil de 5 watt enerji harcar ve bunun yanında bu kadar aydınlatma gücü bulunur.