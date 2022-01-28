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Slogan nasıl yazılır? Slogan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Slogan nasıl yazılır Slogan kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Slogan sıklıkla yazma ve konuşma dilinde kullanılmaktadır. Ancak yazımı konusunda sıklıkla basit hatalar meydana gelmektedir. Yabancı kökenli bir kelime olduğundan dolayı heceler arasında sesli harf eksik bulunmaktadır. Kolay ve basit bir şekilde okunduğu gibi yazılmaktadır. Bu nedenle özellikle profesyonel ve tüm yazılarda slogan kelimesi yazılırken dikkat edilmelidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Slogan kelimesi anlam olarak kolay anımsanabilir ve söylenebilir akılda kalıcı söz olarak geçmektedir. Ancak kelimeyi yazarken ve söylerken birçok yanlış yazım ve telaffuz yapılmaktadır.

 Slogan Nasıl Yazılır?

 Slogan kelimesi Fransızca kökenli olarak dilimize gelen bir kelimedir. Anlam olarak iki farklı anlamı TDK' ya göre karşımıza çıkmaktadır. Ancak özellikle futbol maçlarında veya spor müsabakalarında sıklıkla duyulmaktadır. Ayrıca siyasi partilerde slogan kelimesini yani hedefini amacını anlatan özlü sözleri sıklıkla kullanmaktadır.

 Farklı olarak slogan 'slogon, slagon, sılogan' gibi birçok yanlış şekilde kullanılmaktadır. Ancak TDK' ya göre slogan 'S-L-O-G-A-N' şeklinde yazılmalıdır. Birçok Fransızca kökenli sözcük dilimizde bulunmaktadır.

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 Slogan kelimesi cümle içerisinde özel bir isim olmadığı için küçük harfle yazılmalıdır. Ancak slogan cümle başında her kelimede olduğu gibi büyük harfle başlamalıdır. Yani cümleye 'Slogan...' şeklinde başlanmalıdır.

 Slogan TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

 TDK' ya göre slogan kelimesi 'slogan' şeklinde doğru yazılmaktadır. Bir amacı veya düşünceyi anlatan kısa sözcük grubu veya sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok alanda slogan sözcüğü sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle spor takımları ve siyasi partiler sık sık sloganlar üzerinde çalışmaktadır. Etkili bir slogan amacın ve hedefin anlatılarak akıllara sokulmasında önemli rol oynamaktadır.

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