Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Sleep 2. Ve 3. Hali Nedir? Sleep Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sleep 2. Ve 3. Hali Nedir Sleep Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Bir dile ait fiilleri bilmek o dili konuşmak için oldukça önemli olan hususlardan biri olmaktadır. Bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de fiillerin farklı zamanlarda birbirinden farklı çekimleri bulunmaktadır. Aynı zamanda İngilizcede fiiller -ed takısı alıp almama durumuna göre de gruplara ayrılmaktadır. Peki, Sleep kelimesinin 2. ve 3. hali nedir? Sleep fiilinin ikinci ve üçüncü halleri ile örnek cümleler nasıl olmaktadır? İşte, sleep fiilinin diğer halleri hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Sleep fiili İngilizcede düzensiz fiiller içinde ifade edilen bir fiil olarak belirtilmektedir. Bu fiilin 2. ve 3. hali kullanılırken bir kurala bağlı olmadığı görülmektedir.

Sleep 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce sleep kelimesi uyumak anlamına gelen bir eylem olmaktadır. Bu fiil düzensiz bir fiil olmakla beraber 2. ve 3. kullanımları birbirleriyle aynı olarak belirtilmektedir. Sleep fiilinin 2.hali Slept olmaktadır. Sleep fiilinin 3. halinin de yine Slept olduğu görülmektedir. 

 Sleep Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle İlgili Örnek Cümleler 

 Türkçe karşılığı uyumak olan sleep fiilinin 2. hali kuralsız bir fiil olduğu için slept olarak ifade edilmektedir. Sleep fiilinin 2. hali ile ilgili örnek cümleler şunlar olmaktadır:

 - He slept all ningt without getting distracted and he woke up feeling rested.

Haberin Devamı

 - While they were going to the home, she slept like a baby.

 Sleep fiilinin 3. halinin cümle içinde kullanımı da şu şekilde olmaktadır:

 - He might have slept in her bed.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı