Sleep 2. Ve 3. Hali Nedir? Sleep Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sleep fiili İngilizcede düzensiz fiiller içinde ifade edilen bir fiil olarak belirtilmektedir. Bu fiilin 2. ve 3. hali kullanılırken bir kurala bağlı olmadığı görülmektedir.

Sleep 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizce sleep kelimesi uyumak anlamına gelen bir eylem olmaktadır. Bu fiil düzensiz bir fiil olmakla beraber 2. ve 3. kullanımları birbirleriyle aynı olarak belirtilmektedir. Sleep fiilinin 2.hali Slept olmaktadır. Sleep fiilinin 3. halinin de yine Slept olduğu görülmektedir.

Sleep Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle İlgili Örnek Cümleler

Türkçe karşılığı uyumak olan sleep fiilinin 2. hali kuralsız bir fiil olduğu için slept olarak ifade edilmektedir. Sleep fiilinin 2. hali ile ilgili örnek cümleler şunlar olmaktadır:

- He slept all ningt without getting distracted and he woke up feeling rested.

- While they were going to the home, she slept like a baby.

Sleep fiilinin 3. halinin cümle içinde kullanımı da şu şekilde olmaktadır:

- He might have slept in her bed.