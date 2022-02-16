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Slalom nedir, ne anlama gelir? Slalom kelimesinin TDK sözlük anlamı

Slalom nedir, ne anlama gelir Slalom kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan sözcükler içerisinde slalom gelir. Üstelik taşımış olduğu gerçek anlamı ile yan anlamı kapsamında da günlük yaşamda değerlendirilir. Peki slalom nedir, ne anlama gelir? Slalom kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda genel bilgiler.

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Hem gerçek anlamı hem de mecazi olarak günlük yaşamda slalom kelimesi kullanılır. Özellikle taşımış olduğu anlamı ile beraber birçok farklı alanda amaca uygun şekilde değerlendirilen bir kelimedir.

 Slalom Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Çubuklara geçirilmiş olan küçük bayraklarla hazırlanmış, ayrıca işaretlenmiş bir parkur üzerinde, zikzak çizerek yapılan kayak yarışı slalom olarak ifade edilir. Aynı zamanda belli kuralları vardır ve bu kurallara uyularak yarışmalar düzenlenir. Kış aylarında gerçekleştirilen bu kayak yarışmasının genel adı ise slalom olarak bilinir. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber birçok farklı ülkede değişik zamanlarda gerçekleştirilen bir kayak yarışı olarak da öne çıkar.

 Slalom Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 En merak edilen konular içerisinde slalom kelimesinin anlamı geliyor. Çok uzun yıllardır Türkçede yer almasına rağmen az bilinen ve merak edilen sözcükler içerisinde gelir. Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit belli bir anlam sunmaktadır;

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 - Çubuklar üzerinden tamamlamış bayrakların, belli kurallar doğrultusunda zikzak halinde geliştirerek yapılan kayak yarışı

 - Zikzak çizerek hareket etmek ya da koşmak

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanma imkanı tanımaktadır. Özellikle sadece kayak yarışı değil aynı zamanda halk arasında da zikzak anlama üzerinden fazla değerlendirildiğini söylemek mümkün. Herhangi bir kişinin, ‘S’ hareketi yaparak zikzak şeklinde davranış göstermesi slalom olarak değerlendirilir. Amaca uygun olarak taşıdığı anlam ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanma imkanı vermektedir. Aynı zamanda yabancı kökenli bir kelime olduğunu ifade etmek mümkündür.

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