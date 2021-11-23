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Skolyoz egzersizleri nelerdir? Skolyoz için yapılacak egzersizlerin isimleri ve nasıl yapılır detayları

Skolyoz egzersizleri nelerdir Skolyoz için yapılacak egzersizlerin isimleri ve nasıl yapılır detayları

Skolyoz çağımızın en sık karşılaşılan ortopedik rahatsızlıklarından bir tanesidir. Özellikle anne ve babalar gelişim çağındaki çocukları için skolyoza karşı bilinçli olması gerekmektedir. Skolyoz tıp dilinde yaygın olan bir terimdir. Skolyoz için yapılan bir takım egzersizler de bulunmaktadır. Son günlerde skolyoz egzersizleri artmıştır. Peki, skolyoz egzersizleri nelerdir? Skolyoz için yapılacak egzersizlerin isimleri nedir? İşte skolyoz egzersizleri ile ilgili tüm detaylar.

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  Skolyoz omurga eğriliği olarak bilinen bir hastalıktır. Skolyozun dereceleri bulunmaktadır. Bazı skolyoz vakalarında egzersizler gerekmektedir. Skolyoza neden olan birçok durum bulunmaktadır. Kimi zaman ise genetik faktörlerden kaynaklı olarak ya da bağ doku hastalıklarından kaynaklı olarak skolyoz ortaya çıkabilmektedir. 

 Skolyoz Egzersizleri Nelerdir? 

 1) Pelvik Tilt

 Skolyoz için birincil yapılan esneme ve egzersiz hareketlerinden bir tanesidir. Pelvik tilt kalçadaki ve alt sırtta yer alan kasların gerginleşmesini sağlar. Bu hareketi direkt olarak bir ağırlık ya da ağırlıksız yapmanız mümkündür Pelvik tilt hareketi için öncelikle sert bir yüzeye uzanın. Daha sonra da kalçaların içe dönük olmasına dikkat edin. Bel çukurunun da dümdüz olması gerekiyor. Bu hareket için kalçanızı yukarı kaldırıp indirin. Bu şekilde kalça da ve sırtta yer alan kaslar daha da gerilecek ve daha da güçlenecektir. 

 2) Kedi Deve Hareketi

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 Kedi deve hareketi de skolyoz için en çok yapılan egzersizle arasındadır. Kedi deve hareketi yoga pozisyonu olarak da bilinmektedir. Bu hareket ile birlikte omurgayı esnek ve ağrısız tutmayı sağlamalısınız. Kedi deve egzersizini yapmak için karın kaslarını kasılı bir şekilde tutun. Daha sonra da karnınızı içeri çekerek başınızı yukarıya doğru kaldırın. Aynı zamanda bu hareket esnasında sırtınızı da yukarı doğru kaldırın. Bir sonraki aşamada da başınızı yukarı kaldırıp belinizi aşağı tarafı çukurlaştırın. 

 3) Kol ve Bacak Yükseltme

 Kollarınızı ve bacaklarınızı kaldırarak bel bölgesini güçlendirmeyi yarayan bir harekettir. Kol ve bacaklarınızı hızlı ya da yavaş bir şekilde yükseltin. Bu hareketleri düzenli bir şekilde yaparak kol ve bacaklarınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Skolyoz için oldukça etkili olan bir harekettir. 

 Skolyoz İçin Yapılacak Egzersizlerin İsimleri ve Nasıl Yapılır Detaylı 

 1) Latissimus Dorsi

 Bu bir esneme hareketidir. Vücuttaki en büyük kas olarak latissimus dorsi hareketi ile birlikte sırt bölgenizi esnetebilirsiniz. Özellikle torasik skolyoz bu hareket ile birlikte daha da iyi bir hal almaktadır. Eğer torasik skolyoz teşhisi konulduysa düzenli olarak bu hareketi yapabilirsiniz. 

 2) Abdominal Pres

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 Hem skolyozu geçirmek hem de güçlü bir karın kasına sahip olmak için tercih edebileceğiniz bir harekettir. Sırt kaslarında yer alan baskıyı önlemek için de abdominal pres hareketini uygulayabilirsiniz. Duruş bozukluğunu da düzelten bu hareket bir spor hocası eşliğinde de yapılabilmektedir. Abdominal pres oldukça etkili bir skolyoz egzersizidir. 

 3) Doğru Postür

 İyi bir duruş ve kas gerginliğini arttıran bir harekettir. Doğru postür hareketi günde bir kaç kez yapabileceğiniz bir harekettir. Vücudun doğal bir halini almasını sağlayan bu hareket mutlaka tercih edilmesi gereken bir skolyoz egzersizidir. Aynı zamanda bu hareket skolyoz hastalarına da önerilmektedir. 

 4) Yüzme

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 Yüzme vücuttaki bütün kasları aynı anda çalıştıran çok sağlıklı bir egzersizdir. Bundan dolayı yüzme birçok doktor tarafından da önerilmektedir. Eğer hafif derecede skolyoza sahipseniz yüzme egzersizini de uygulayabilirsiniz. Özellikle skolyoz için sırt üstü yüzme ve yüz üstü yüzme hareketlerini uygulayabilirsiniz. Yüzme mutlaka tercih etmeniz gereken bir egzersizdir. Yüzmeyi sürekli olarak yapmanız skolyozun gerilemesi açısından önemlidir.

 

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