Skolastik Düşünce Nedir? Stoklastik Düşünce Özellikleri Ve Modern Düşünceden Farkları

Günümüzde felsefeye merak saranlar skolastik ve modern düşünce tarzlarını araştırmaya başlamıştır. Bu iki düşüncenin ayrımı anlaşılarak felsefe tarihi de daha iyi öğrenilmektedir.

Skolastik Düşünce Nedir?

Felsefe ve düşünce tarihinde ikinci yüzyıl ile on beşinci yüzyıl aralığını ifade etmek için kullanılan düşünce terimi skolastik düşüncedir. Bu düşünce genellikle Hristiyanlık felsefisini ve işleyişini anlatmak için ortaya çıkarılmıştır. Bu terimin sözlük anlamına bakıldığında okul felsefesi manasına geldiğini söyleyebiliriz.

Dönemde kurulmaya başlayan üniversiteler sayesinde skolastik düşünce kurulmaya başlanmıştır. Temelde teoloji eğitimi için üniversiteler kurulmuştur. Bu anlamda skolastik düşünce çok önemli olan bir teoridir.

Skolastik Düşünce Özellikleri

Bu düşüncede dinsel kabuller ön planda tutularak dünyayı ve yaşamı açıklama çabası anlatılmaktadır. Akıl ile inanç sorununda aklın dünya üzerinde olup biteni açıklamada yetersiz kalacağı belirtilmiştir. Bu sayede inanç ile birlikte yaşamanın dünyanın daha iyi açıklanabileceği vurgulanmıştır.

Bireyden çok toplumsal yapının daha önde tutulduğu düşünce skolastik düşüncedir. Pek çok alanda din temelleri belirleyici bir unsur olmaktadır. Bu alanlar yönetim, egemenlik, hukuk ve ekonomi alanlarıdır.

Modern Düşünce Nedir?

17. yüzyıl ile gelişmeye başlayan ve aydınlanma dönemine götürülen düşünceye modern düşünce adı verilmektedir. Kilise egemenliğine karşı çıkan kişiler tarafından bu düşünce şekillenmiştir. Daha sonra ise yaşamın pek çok alanında da modern düşünce egemen olmuştur.

Skolastik düşünce ile modern düşünce arasındaki temel farklılıklardan birisi bilim ile aklın ön planda tutulmasıdır. Eldeki veriler ve olgular ile ortaya çıkan modern düşünce kilisenin gücünü de azaltmıştır. Özellikle 19. yüzyıl ile 20. yüzyılların düşünce sistemi haline gelmiştir.

Skolastik Düşünce Özellikleri ve Modern Düşünce Farkları

Felsefede önemli yerleri bulunan skolastik düşünce ile modern düşünce arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Skolastik düşünce daha eski yıllara 12 yüzyıla dayanmaktadır. Modern düşünce ise 17. yüzyılda gelişmeye başlamış ve zamanın temel düşünce haline gelmiştir. Skolastik düşünce ile modern düşünce arasındaki farklar ise şunlardır:

- Skolastik düşüncede felsefenin temel konusu din olmaktadır. Modern düşüncede temel konu daha farklıdır. Modern düşüncede felsefe konusu doğa, insan ve evrendir.

- Teoloji felsefe skolastik düşüncede temel unsur olmaktadır. Modern düşüncede ise felsefenin konusu bilimdir.

- Skolastik düşüncede doğada oluşan tüm olaylar sadece din ile açıklanması mümkündür. Modern düşüncede din yerine doğa, deney ve akıl gelmektedir. Modern düşüncede doğanın açıklaması deney ve akıl ile açıklanmaktadır.

- Skolastik düşüncede hayatta bulunan tüm unsurlar dine bağlı olmaktadır. 17. yüzyıl ile hayata giren modern düşüncede ise toplumsal hayat dine bağlı değildir. Burada toplumsal hayat dünyevidir ve her zaman değişebilmektedir.

- Skolastik düşüncede kişiler her zaman geri plandadır. Skolastik düşüncede geri planda olan kişiler modern düşüncede ön planda tutulmaktadır. Böylece modern düşüncede skolastik düşünceye göre bireyler daha ön planda olmaktadır.

- Skolastik düşünce ile modern düşünce arasındaki en temel özellik farklı inanç merkezlilik arasında yaşanmıştır. Skolastik düşünce yapısında her zaman ve her anlamda inanç merkezde tutulmaktadır. Fakat modern düşünce merkezinde temel olarak insan alınmıştır. Modern düşüncede temel insan merkezlidir.