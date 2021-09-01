Skoda Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Skoda Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Skoda Avrupa merkezli olan Avrupalı araç markalarından bir tanesidir. Dünya'nın en eski otomobil markalarından bir tanesi olarak bilinmektedir. Skoda markası ülkemizde de en çok rağbet gören otomobil markaları arasındadır. Skoda'nın tam adı ise Skoda Auto'dur.

Skoda Hangi Ülkenin Markası?

Skoda Çek Cumhuriyeti ülkesine ait olan bir otomobil markasıdır.

Skoda Nerede Üretiliyor?

Skoda Alman otomobil devi olan Volkswagen tarafından satın alınmıştır. Günümüzde Almanya'da üretilmektedir.

Skoda Ne Zaman Kuruldu?

Skoda 18 Aralık 1895 yılında kurulmuş bir otomobil markasıdır.

Skoda'nın Sahibi Kim?

Skoda'nın sahibi Alman otomobil devi olan Volkswagen AC'dir.

Skoda'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

1895 yılının Aralık ayında kurulmuş olan Skoda ilk kurulduğunda bir bisiklet üretimi yapan firmaydı. Daha sonra ise motosiklet üretimine kurulumundan 4 yıl sonra başladı. Kısa süre içerisinde de motosiklet üretiminde zirve bir firma oldu. Skoda 1905 yılında da otomobil üreten bir firma haline geldi. Uluslararası olarak pazara katılarak kendi araçlarını bu pazarda satmaya başladılar.