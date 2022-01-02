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Skala Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Skala Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Skala Ne Demek, Ne Anlama Gelir Skala Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta, dijital ortamlarda, gazetelerde ve televizyonda yayınlanan haber, program gibi pek çok yerde görülebilen skala sözcüğü, sık sık kullanıldığı bilinen bir kelime olarak tanımlanabilir. İtalyanca kökene sahip olan skala kelimesi, birden fazla anlamı taşıyan bir kelimedir. Cümle içerisinde pek çok farklı anlamda kullanılabilir. Bu anlam cümlenin bütünlüğüne göre çıkarılmaktadır. Peki skala ne demektir, TDK'ya göre skala ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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 Skala, günlük hayatta sıklıkla karşılanan ve pek çok alanda görülebilen bir sözcük olarak bilinir. Skala tutmak olarak da kullanılmasının yanı sıra pek çok farklı anlamda kullanılabilen bir kelime olarak bilinmektedir. 

 Skala Ne Demektir? 

 Skala kelimesi normal hayatta da sık sık kullanılan ve sosyal medyada, yazılı belgelerde ve dergi gibi alanlarda da kullanılan bir kelimedir. İtalyanca kökenli olduğu bilinmektedir ve bunun haricinde pek çok anlama gelir. Gam, çeşitli olmak, ölçü aletlerinde yer alan göstergenin çizelgesi, bir bestede kullanılabilen aynı tür sesler kümesini ifade eden bir kelime olarak kullanılabilmektedir. Kullanım alan açısından geniş bir çevreye sahiptir. 

 Skala Ne Anlama Gelir? 

 Skala, pek çok anlamı taşır. Çeşitli alanlarda kullanılır. Tek bir anla değil birkaç anlamı taşıyan bir kelimedir. Çeşitli olmak, ölçü aletlerinde kullanılan gösterge çizelgesi, gam anlamlarına gelmektedir. 

 Skala Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Skala, TDK'ya göre de aynı anlamları içermektedir. Bu anlamlar çeşitlilik, gam, bir bestede yer alan aynı türden olan ses kümesi olarak sıralanabilir.

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