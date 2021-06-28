Sjw Nedir? Sjw (Social Justice Warrior) Akımı Ve Filmleri Hakkında Bilgi

Bir kişinin SJW olduğunun söylenmesi o kişinin gerçekten bu argümanı savunmadığı sadece diğer insanların takdirini toplamak amacı ile yaptığı anlamını taşır. Ayrıca bunu yaparken ortaya saçma argümanlar attığı anlamına da gelmektedir.

SJW Nedir?

SJW, Eşcinsellik, ırkçılık, veganizm, feminizm gibi konuların sürekli bir şekilde olumlanması ve öne çıkartılması nedeni ile kullanılan aşağılama terimine verilen isimdir. Bu tarz fikirlerin bulunduğu içeriklere ya da içerikleri kullanan kişilere SJW terimi kullanılabilmektedir.

Fikirleri kullananların eleştirilmesi ya da aşağılanması aslında fikirlere karşı olunduğu için yapılmamaktadır. Bu şekilde aşağılama kullanılmasının sebebi bu fikirlerin popüler kültürde çok sık kullanılması ve bunun sonucunda artık ilgi çekmek amacı ile bu fikirlerin sıklıkla kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Yani popüler kültürde sıklıkla bu konuların geçirilmesi pek çok önemli konunun içinin boşalmasına neden olmaktadır. Bu da konuların yapmacık ve yapay görünmesini sağlamaktadır.

SJW (Social Justice Warrior) Akımı ve Filmleri Hakkında Bilgiler Nelerdir?

SJW akımının öncüleri içerisinde bazı provokatörler ile bir takım markalar da bulunmaktadır. Örneğin bazı içerik platformlarında yayınlanan dizi ve filmlerde mutlaka bir eşcinsel olması bu akımın ortaya çıkmasının en büyük etkenlerinden bir tanesidir.

Bu olayda dizilerde ya da filmlerde eşcinsel olması sorun değildir. Ancak bunun bir mecburiyet gibi ve yalnızca ilgi çekmek nedeni ile kullanılması yapay görünmesine neden olmaktadır. Bunun yanında bir fikrin olumsuz olarak etkilenmesine de neden olmaktadır.

SJW olan kişiler toplumda tabulaşmış konularda fikirlerini bir dayanağa vardırmadan savunmaktadır. Bunun yanında bunları içeriklerinde de kullanmaktadır. SJW akımının ortaya çıkmasının en büyük sebebi pek çok kişinin sadece muhalif olmak ve ilgi görmek için bir takım tabuları savunması ile olmuştur. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Bir konuda eleştiride bulunmak yanlış değildir. Fakat bu konuyu popüler kültürün bir parçası haline getirmek SJW olarak değerlendirilmektedir.

Dijital platformlarda dizi ve film yayını yapan bazı oluşumlar içerisinde SJW örnekleri sıklıkla görülmektedir. Bu gibi platformlarda alakasız alanlarda alakasız eşcinsellik, feminizm ya da veganizm ile alakalı içerikler görmeniz mümkündür. Bu da aslında konunun gerçekten savunulmadığı ve popüler kültüre malzeme edildiği anlamına gelmektedir.

Bir filmin SJW olup olmadığını anlamak için izlendiğiniz dizi ya da filmde yapmacıklık olup olmadığına bakabilirsiniz. Hikaye ile uyuşmayan ve yapay görünen yerlerde büyük bir ihtimalle SJW olduğunu söylemek mümkündür.

SJW terimi ilk defa 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu terim ilk defa politik doğruculuk fikrini savunan aktivistler için kullanılmıştır. 2010 yılının ilk dönemlerinde pozitif anlamını kaybetmiş ve bir hakaret olarak kullanılmaya başlamıştır.

SJW olarak nitelendirilen kişiler farklı konularda duyar yapmaktadır. Ancak sosyal adaleti kendilerine göre değiştirip algılarına uygun bir sistem üzerinden dağıtmak isterler. Her durumda bir konunun mit haline getirilmesi, kutsal görülmesi ya da ideoloji olarak algılanması kişilerin yanılmasına neden olur.

Bu gibi görüşler toplumun her alanında ve her kesiminde görülebilmektedir. SJW'ler toplumu kontrol etmeyi kendilerine görev edinmektedir. SJW olan kişiler olguları ayrıştırır esas konunun iyi taraflarını görmez. Kötüye odaklanarak olayı temellendirmektedir. Bu durum da biçimsel safsatalara neden olmaktadır. Örneğin bir filmde üzgün bir adam sigara içiyorsa burada sigarayı ayrıştırıp sigara kötüdür konusuna odaklanmaktadır.