Siyonizm nedir? Siyonist ne demek? Siyonizm nasıl ortaya çıkmıştır? Siyonizm ve tarihi hakkında bilgi

Siyonizm, Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik bir fikir hareketi olarak bilinmektedir. Burada amaç kutsal İsrail topraklarına kavuşmaktır. Siyonizm idealini benimseyen kişilere ise Siyonist denilmektedir.

Siyonizm Nedir?

Siyonizm kelimesi Kudüs'ün eski adı olarak bilinen "Sion" kelimesinden türemiştir. Yahudi milliyetçiliğinin temel ülküsü olarak kabul edilen Siyonizmde asıl amaç Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmaktır. Bu inanca göre Filistin'in kutsal toprak olarak Yahudilere bırakıldığı inancıdır. Bu inancın benimsenmeye başlandığı tarihten bu yana pek çok savunucusu da bulunmaktadır.

Bu fikrin savunucuları Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için çalışmalar yaparlar. Bu inanç sadece İsrail'de yaşayan Yahudiler değil uluslararası arenadaki tüm Yahudileri kapsayan bir düşüncedir. İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin topraklarında Yahudi devleti kurulması için çeşitli zamanlarda hareketlenmeler olmuştur. Siyonist hareket de dönem dönem şekil değiştirdi.

Siyonist Ne Demek?

Yahudi milliyetçiliğinin en temel ülküsü Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmaktır. Bu temel düşünceye ise Siyonizm denilmektedir. Siyonizmi benimseyen ve bu kapsamda çalışmalar yapan kişilere ise Siyonist denilmektedir. Siyonistler genel olarak İbranice dilini konuşurlar.

Yahudiler İsrail'i kurup buraya yerleştikleri andan itibaren diaspora zamanı kullandıkları dilleri de hızlı bir şekilde reddederler. O nedenle İbranice tüm ülkede ortak dil haline gelmiştir. İsrail devleti kurulduktan sonra Siyonistler arasındaki bağ oldukça güçlenmiş ve ortak dil böylece önem kazanmıştır. Siyonist düşüncenin temelini İsrail Özgürlük Bildirgesi oluşturmaktadır. Siyonistlerin düşmanı anti-semitizm olarak belirlenmiştir.

Siyonizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Modern siyonizmin kurucusunun Theodor Herzl olduğu bilinir. Modern siyonizm ise 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm dalgalanmasına bir tepki olarak doğan Siyonizm "Yahudi Aydınlanması" olarak da adlandırılmaktadır.

Siyonizm kurulduğu yıllarda özellikle Yahudi zenginleri ve Yahudi baronları tarafından desteklenmiştir. O dönem Osmanlı İmparatorluğunun kontrolünde olan Filistin'de Yahudi devleti kurmak için girişimlerde bulunulsa da bu gerçekleşmemiştir. Ancak siyonizmin girişimi ile 1948 yılında İsrail Devleti kurulmuştur. Bu devlet sayesinde Yahudilerin katliamlardan korunarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaları amaçlanmıştır.

Siyonizm ve Tarihi Hakkında Bilgi

Siyonizmin 19. yüzyıl sonlarında laik Yahudiler tarafından kurulduğu bilinir. Siyonizmin amacı kendilerine vaat edilen topraklarda bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasıdır. Yahudiler kendilerine ait milli bir devletleri olmadan yaşamışlardır. Yahudi diasporası iki bin yıl varlığını sürdürmüştür. Özellikle Avrupa'da artan anti-semitizme tepki olarak Siyonizm ortaya çıkmıştır.

O günden itibaren Siyonizme destek artarken bu hareket de hızlı ir şekilde büyüdü. Bu girişimler sonucunda ise 14 Mayıs 1948 yılında Yahudiler tarafından İsrail Devleti kuruldu. İsrail'de yaşayan Yahudilerin sayısı ise her geçen gün arttı. Dünya genelinde bulunan Yahudi kişilerin yüzde 40'ı İsrail'de yaşamaktadır. Siyonizmin en temel amacı kutsal topraklar olarak kabul edilen Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması isteğidir.

Siyonizmin günümüzdeki amaçları 1968 yılında düzenlenen 28. Siyonist Kongresi'nde belirlenmiştir. Buna göre beş madde ortaya çıkmıştır. Buna göre Yahudi halkının birliği ve beraberliği vurgulanmıştır. Dünya genelindeki tüm Yahudilerin İsrail'de toplanması ve bir araya gelmeleri de amaçlanmıştır. Yine aynı kongrede nerede olursa olsun Yahudi haklarının korunması temel alınmıştır. Aynı zamanda başta İbrani dilinin kullanımı olmak üzere Yahudi kimliğinin korunması üzerinde özenle durulmuştur. Bunun yanı sıra İsrail Devleti'nin temelinin adalet ve barış vizyonu üzerine kurulduğu belirtilerek devletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.