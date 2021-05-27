Siyaset Nedir? Siyaset Kelimesinin Kökeni Hangi Meslektir?

Siyasal görüşler her ülkede bulunmaktadır. Siyaset ülkelerin politikasını da oluşturmaktadırlar. Siyaset iktidar kavramı ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Pek çok siyasal anlayış bulunmaktadır. Sosyalizm, komünizm ve liberalizm gibi dünya görüşleri siyaset anlayışlarından bir tanesidir.

Siyaset Nedir?

Siyaset politika olarak da bilinmektedir. Devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmenin gerçekleşmesini sağlayan anlayışa siyaset denmektedir. Siyaset görüşü devletlere özel olarak da bilinmektedir. Devlet işlerinin düzgün işleyebilmesi için bu anlayış gereklidir. Siyaset aktarma olarak da adlandırılmaktadır.

Arapça kökenli bir kelime olan siyaset dilimize Arapçadan geçmiştir. Tarihte ise ilk kez yazılı kaynaklarda "Atabet-ül Hakayık" dan geçmiştir. Belirli bir toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin uzlaştırılma yönetimlerine siyaset denilmektedir. Siyaset yönetme sanatı olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı siyaset bilimi bir devlet politikası açısından çok önemlidir.

Devletler bu yönetme politikası ile birlikte yasama ve yürütmeyi gerçekleştirmektedir. Her ülkede ise siyaset anlayışı farklılık gösterebilir. Siyasetin tarihi ise antik çağlara kadar uzanmaktadır. Antik çağda ki toplumlar ise siyaseti benimseyerek yönetimlerini gerçekleştirmişlerdir.

Siyaset Kelimesinin Kökeni Hangi Meslektir?

Siyaset kelimesinin kökeninin araştıranlar siyaset ile ilgili anlamı da araştırmaktadırlar. Siyaset kelimesinin kökeni de merak edilen bir diğer noktadır. Hangi mesleğin siyaset kelimesinin kökeni olduğunu araştırma konusu olmuştur. Siyaset kelimesinin kökeni seyislik ve at bakıcılığı olarak bilinir. Bir diğer meslek ise devlet yönetme ve yönetim olarak bilinmektedir.