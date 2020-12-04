Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü diplomasını almaya hak kazanmış olan kişiler meslek hayatlarına genellikle siyasetin direkt içerisinde yer alarak başlarlar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, verilen eğitim kapsamında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere ait temel kavramlar öğrencilere öğretilir. Bunun beraberinde toplumsal iş yaşantısına dair sosyal ve ekonomik konular hakkında da araştırmalar yaptırılır. Bu sayede dünyada gerçekleşmiş olan ve gerçekleşiyor durumda olan siyası kavramlar üzerine inceleme yapabilecek ve aynı zamanda araştırmalar hayata geçirebilecek öğrenciler yetiştirilir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü; Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen siyasi olayları yakından takip edebilir olmayı, gerçekleşen olaylar karşısında da analizler yaparak yorumlamayı gerektiren bir alan olma özelliğine sahiptir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun kişiler diplomat, danışman ve şirketlerde yönetici gibi çeşitli unvanlara sahip olabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün en temel amacı, eğitim gören öğrencilere dünya üzerinde meydana gelmiş olan ve gelmekte olan siyası kavramları inceleyebilecek niteliğe ve araştırma yapabilecek beceriye sahip öğrencileri yetiştirerek topluma kazandırmaktır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümden mezun olmaya hak kazanmış kişiler, listenin en başında Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Gümrük ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarında yahut da özel şirketler ve benzeri kuruluşlarda çalışabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kaç Yıllıktır?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık bir lisans eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu bölümden öğrencilerin mezun olma hakkını elde edebilmeleri için ise 240 AKTS kotalarını doldurmalarının gerekliliği söz konusudur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Okumak İçin Ne Gereklidir?

Siyaset Bilimi bölümünü tercih etme düşüncesi olan öğrenci adaylarının ülkelerin siyasi olaylarına, politikaya ve siyaset tarihine ilgi duyuyor olması, araştırmacı bir ruha ve ciddi bir disipline sahip olması bu bölümü okumak isteyen öğrencilerde olması gerekli olan en önemli özelliklerdendir. Ayrıca öğrencilerin Alan Yeterlilik Testi sınavında yeterli puanı almış durumda olmalarının gerekliliği söz konusudur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretimi İngilizce midir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü bünyesinde öğrencilere sağlanan dersler İngilizce destekli olarak verilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, üniversitelerin lisans fakülteleri bünyesinde yer almakta olup eşitlik ağırlık puan türü ile öğrenci alan bir bölüm olma özelliğine sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Öğrenci adaylarının Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eğitim süreçleri boyunca karşı karşıya kalacakları birçok ders bulunuyor. Bu dersleri ise şu şekilde listelemek mümkün;

- Hukukun Temel Kavramları,

- Diplomasi Tarihi,

- Dış Politika Analizleri,

- Siyasete Topluma Giriş,

- Uluslararası Hukuk,

- İktisada Giriş,

- Uluslararası Örgütler,

- Türk Siyasi Tarihi,

- Uygarlık Tarihi,

- Siyaset Tarihi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Eline Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diplomasını almış kişiler mesleki yaşamlarında siyasetin direkt içerisinde bulunmanın haricinde çok çeşitliliği olan iş imkanı ve olanaklarına sahip durumdadırlar. Bu kişiler siyasi oluşumlara yahut uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilme olanağına sahip durumdadırlar. Kendilerinde gerekli yeterlilikleri yerine getirmeleri halinde ise, akademisyen yahut bir kamu çalışanı olabilme imkan ve olanağına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Eline Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diplomasını almayı başarmış olan kişiler çok fazla iş ve çalışma seçeneğine sahiplerdir. Bun seçenekler arasında ise;

- Kültür ve Turizm Bakanlığı,

- Dışişleri Bakanlığı,

- Sivil Toplum Kurulu

- Siyasi Partiler,

- Ticaret Bakanlığı yer almaktadır.

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Alanları Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezuniyet hakkı elde etmiş kişilerin çalışma alanlarının başında devletin bazı önemli kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar gelmektedir. Bu kişilerin önemli çalışma alanları arasında özel şirketler, uluslararası bankalar ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları da yer almaktadır.

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan pek çok üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden bazılarını şu şekilde sıralayabilmek mümkündür;

- Abdullah Gül Üniversitesi,

- İstanbul Aydın Üniversitesi,

- Boğaziçi Üniversitesi,

- Çukurova Üniversitesi,

- Hakkari Üniversitesi,

- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,

- İnönü Üniversitesi,

- İstanbul Esenyurt Üniversitesi,

- Kafkas Üniversitesi,

- Kahramanmaraş Sütçü İmama Üniversitesi,

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,