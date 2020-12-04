Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iç içe geçmiş farklı ancak birbiriyle alakalı iki bölümden oluşmaktadır. Siyaset bilimi kısma siyasal ve yönetimsel konuların bilimsel araştırmaları ile ilgilenirken; kamu yönetimi kısmı ise devletle halk arasındaki ilişkinin bilimsel temeli ne araştırmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, siyaset ile kamu disiplinlerinin bir araya getirilmiş hali olmaktadır. Programın siyaset bilimi ayağında dünya devletlerinin oluşturmuş olduğu uluslararası sistemin tarihi, ekonomik yapısı, hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konuları temel almaktadır. Elbette ki bu disiplin içerisinde Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki yeri ve sistemin içindeki etkilerine ağırlık verilmektedir.

Bölümün kamu yönetimi ayağında ise kamu ile devlet arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu ilişki içerisindeki siyasal ve kamusal konuların nasıl uygulandığını inceleyen bölüm olmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün üniversite programlarını eklenmesinde ki temel amaç; o bölümden mezun olup yönetim kadrosunda görev yapan kişilerin dünyada ve ülkemizde sirayet eden olayları detaylı ve doğru bir şekilde anlayabilmesini sağlamaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişiler gerek kamusal alanlarda gerekse özel şirketlerde birçok pozisyondan iş bulabilmektedirler noktan bu pozisyonların başlıcaları danışmanlık, akademisyenlik, bankalar ya da siyasi partiler olmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

​​​​​​İktisadi ve İdari bilimler ve işletme fakültelerinde eğitim veren program 4 yıllık lisans diploması sağlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için gerekenlerin başında elbette ki üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak bulunmaktadır. Kariyer hedefleri arasından siyaset bilimi ve kamu yönetimi olanların ise bu alana ilgi duymaları, dünya görüşlerine açık olması ve disiplinli olmaları gerekmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Birçok farklı üniversitede bulunan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hem Türkçe hem de İngilizce olarak öğrenim vermektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümde lisans öğrenimini tamamlamak isteyen öğrencilerin liselerinde eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Son derece kapsamlı bir öğrenin programına sahip olan bölümün dersleri ise şunlar olmaktadır:

Hukukun temel kavramları,

Türk idare tarihi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri,

Türk siyasal hayatı,

Örgütsel davranış, kamu personel hukuku,

Kamu yönetiminde Çağdaş yaklaşımlar,

Karşılaştırılmalı siyasal sistemler,

İnsan hakları ve kamu özgürlükleri,

Kentleşme ve konut politikaları,

Mikroekonomi,

Sosyoloji,

Makro ekonomi,

Yönetim bilimi,

Bilgi teknolojileri kullanımı,

Yasin düşünceler tarihi,

Uluslararası ilişkiler,

Medeni hukuk,

Kamu maliyesi,

Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik,

Bilimlerde araştırma yöntemleri,

Sosyal psikoloji,

Türk dış politikası,

İdare hukuku,

Karşılaştırmalı siyasi ideolojiler,

Yönetim,

Siyasal yapı ve hayat,

Vergi hukuku,

İmar hukuku,

İnsan kaynakları yönetimi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olanlar gerek devlet kadrolarında gerekse özel sektörde iş bulabilmektedirler. Mezunlarının kariyerlerine devam edebilecektir iş kolları ise şunlar olmaktadır:

Siyasi siyasi partiler,

Bankalar,

Devlet kurumları,

Devlet kurumlarında uzmanlık ve müfettişlikler,

Sivil toplum örgütleri,

Akademisyenlik,

İdari yargı hakimliği,

Özel şirketlerin yöneticilik pozisyonları,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları yöneticilik, akademisyenlik ve müfettişlik gibi alanlar olmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara sosyal bilimler Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

İstanbul kent Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi

Kale Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hitit Üniversitesi