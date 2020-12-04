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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 04.12.2020 - 03:15 | Son Güncelleme:

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Siyaset bilimi ve kamu yönetimi birbiri içerisinde geçmiş olan iki kavram olmaktadır. Siyaset toplumun devlet yönetimi tarafını betimlerken, kamu ise alt tarafını betim demektedir. Bu iki olgu arasındaki ilişkiyi inceleyen siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olmaktadır. Üniversite programlarında bulunan bu bölüm mezunlarına birçok farklı iş olanağı sağlamaktadır. Bölümün ayrıntıları ile ilgili daha geniş bilgiyi sizler için derledik.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iç içe geçmiş farklı ancak birbiriyle alakalı iki bölümden oluşmaktadır. Siyaset bilimi kısma siyasal ve yönetimsel konuların bilimsel araştırmaları ile ilgilenirken; kamu yönetimi kısmı ise devletle halk arasındaki ilişkinin bilimsel temeli ne araştırmaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, siyaset ile kamu disiplinlerinin bir araya getirilmiş hali olmaktadır. Programın siyaset bilimi ayağında dünya devletlerinin oluşturmuş olduğu uluslararası sistemin tarihi, ekonomik yapısı, hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konuları temel almaktadır. Elbette ki bu disiplin içerisinde Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki yeri ve sistemin içindeki etkilerine ağırlık verilmektedir.

 Bölümün kamu yönetimi ayağında ise kamu ile devlet arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu ilişki içerisindeki siyasal ve kamusal konuların nasıl uygulandığını inceleyen bölüm olmaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

 Bu bölümün üniversite programlarını eklenmesinde ki temel amaç; o bölümden mezun olup yönetim kadrosunda görev yapan kişilerin dünyada ve ülkemizde sirayet eden olayları detaylı ve doğru bir şekilde anlayabilmesini sağlamaktır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

 Bu bölümden mezun olan kişiler gerek kamusal alanlarda gerekse özel şirketlerde birçok pozisyondan iş bulabilmektedirler noktan bu pozisyonların başlıcaları danışmanlık, akademisyenlik, bankalar ya da siyasi partiler olmaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

 ​​​​​​İktisadi ve İdari bilimler ve işletme fakültelerinde eğitim veren program 4 yıllık lisans diploması sağlamaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okumak için gerekenlerin başında elbette ki üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak bulunmaktadır. Kariyer hedefleri arasından siyaset bilimi ve kamu yönetimi olanların ise bu alana ilgi duymaları, dünya görüşlerine açık olması ve disiplinli olmaları gerekmektedir.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

 Birçok farklı üniversitede bulunan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hem Türkçe hem de İngilizce olarak öğrenim vermektedir.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

 Bu bölümde lisans öğrenimini tamamlamak isteyen öğrencilerin liselerinde eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 Son derece kapsamlı bir öğrenin programına sahip olan bölümün dersleri ise şunlar olmaktadır:

Hukukun temel kavramları,

Türk idare tarihi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri,

Türk siyasal hayatı,

Örgütsel davranış, kamu personel hukuku,

Kamu yönetiminde Çağdaş yaklaşımlar,

Karşılaştırılmalı siyasal sistemler,

İnsan hakları ve kamu özgürlükleri,

Kentleşme ve konut politikaları,

Mikroekonomi,

Sosyoloji,

Makro ekonomi,

Yönetim bilimi,

Bilgi teknolojileri kullanımı,

Yasin düşünceler tarihi,

Uluslararası ilişkiler,

Medeni hukuk,

Kamu maliyesi,

Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik,

 Bilimlerde araştırma yöntemleri,

Sosyal psikoloji,

Türk dış politikası,

İdare hukuku,

Karşılaştırmalı siyasi ideolojiler,

Yönetim,

Siyasal yapı ve hayat,

Vergi hukuku,

İmar hukuku,

İnsan kaynakları yönetimi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Bu bölümden mezun olanlar gerek devlet kadrolarında gerekse özel sektörde iş bulabilmektedirler. Mezunlarının kariyerlerine devam edebilecektir iş kolları ise şunlar olmaktadır:

Siyasi siyasi partiler,

Bankalar,

Devlet kurumları,

Devlet kurumlarında uzmanlık ve müfettişlikler,

Sivil toplum örgütleri,

Akademisyenlik,

İdari yargı hakimliği,

Özel şirketlerin yöneticilik pozisyonları,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları yöneticilik, akademisyenlik ve müfettişlik gibi alanlar olmaktadır.

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Ankara Üniversitesi

 

Kadir Has Üniversitesi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

İstanbul Üniversitesi

 

Marmara Üniversitesi

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Ankara sosyal bilimler Üniversitesi

 

İstanbul Medipol Üniversitesi

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

Beykent Üniversitesi

 

Atılım Üniversitesi

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

İstinye Üniversitesi

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

 

Doğuş Üniversitesi

 

İstanbul kent Üniversitesi

 

Altınbaş Üniversitesi

 

Bursa Uludağ Üniversitesi

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

İstanbul Gedik Üniversitesi

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

İstanbul Arel Üniversitesi

 

Kocaeli Üniversitesi

 

Nişantaşı Üniversitesi

 

Sakarya Üniversitesi

 

19 Mayıs Üniversitesi

 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

 

Erciyes Üniversitesi

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

Akdeniz Üniversitesi

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi

 

Selçuk Üniversitesi

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

 

Pamukkale Üniversitesi

 

Gaziantep Üniversitesi

 

Kocaeli Üniversitesi

 

Kapadokya Üniversitesi

 

Kale Üniversitesi

 

Balıkesir Üniversitesi

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 

Yalova Üniversitesi

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

İnönü Üniversitesi

 

Trakya Üniversitesi

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Ordu Üniversitesi

 

Karabük Üniversitesi

 

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

 

Dicle Üniversitesi

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Giresun Üniversitesi

 

Fırat Üniversitesi

 

Kırklareli Üniversitesi

 

Beykent Üniversitesi

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Bartın Üniversitesi

 

Kastamonu Üniversitesi

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 

Hitit Üniversitesi

 

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