Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi birbiri içerisinde geçmiş olan iki kavram olmaktadır. Siyaset toplumun devlet yönetimi tarafını betimlerken, kamu ise alt tarafını betim demektedir. Bu iki olgu arasındaki ilişkiyi inceleyen siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olmaktadır. Üniversite programlarında bulunan bu bölüm mezunlarına birçok farklı iş olanağı sağlamaktadır. Bölümün ayrıntıları ile ilgili daha geniş bilgiyi sizler için derledik.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iç içe geçmiş farklı ancak birbiriyle alakalı iki bölümden oluşmaktadır. Siyaset bilimi kısma siyasal ve yönetimsel konuların bilimsel araştırmaları ile ilgilenirken; kamu yönetimi kısmı ise devletle halk arasındaki ilişkinin bilimsel temeli ne araştırmaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, siyaset ile kamu disiplinlerinin bir araya getirilmiş hali olmaktadır. Programın siyaset bilimi ayağında dünya devletlerinin oluşturmuş olduğu uluslararası sistemin tarihi, ekonomik yapısı, hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konuları temel almaktadır. Elbette ki bu disiplin içerisinde Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki yeri ve sistemin içindeki etkilerine ağırlık verilmektedir.
Bölümün kamu yönetimi ayağında ise kamu ile devlet arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu ilişki içerisindeki siyasal ve kamusal konuların nasıl uygulandığını inceleyen bölüm olmaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?
Bu bölümün üniversite programlarını eklenmesinde ki temel amaç; o bölümden mezun olup yönetim kadrosunda görev yapan kişilerin dünyada ve ülkemizde sirayet eden olayları detaylı ve doğru bir şekilde anlayabilmesini sağlamaktır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bu bölümden mezun olan kişiler gerek kamusal alanlarda gerekse özel şirketlerde birçok pozisyondan iş bulabilmektedirler noktan bu pozisyonların başlıcaları danışmanlık, akademisyenlik, bankalar ya da siyasi partiler olmaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?
İktisadi ve İdari bilimler ve işletme fakültelerinde eğitim veren program 4 yıllık lisans diploması sağlamaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak için gerekenlerin başında elbette ki üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak bulunmaktadır. Kariyer hedefleri arasından siyaset bilimi ve kamu yönetimi olanların ise bu alana ilgi duymaları, dünya görüşlerine açık olması ve disiplinli olmaları gerekmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce midir?
Birçok farklı üniversitede bulunan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hem Türkçe hem de İngilizce olarak öğrenim vermektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
Bu bölümde lisans öğrenimini tamamlamak isteyen öğrencilerin liselerinde eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?
Son derece kapsamlı bir öğrenin programına sahip olan bölümün dersleri ise şunlar olmaktadır:
Hukukun temel kavramları,
Türk idare tarihi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri,
Türk siyasal hayatı,
Örgütsel davranış, kamu personel hukuku,
Kamu yönetiminde Çağdaş yaklaşımlar,
Karşılaştırılmalı siyasal sistemler,
İnsan hakları ve kamu özgürlükleri,
Kentleşme ve konut politikaları,
Mikroekonomi,
Sosyoloji,
Makro ekonomi,
Yönetim bilimi,
Bilgi teknolojileri kullanımı,
Yasin düşünceler tarihi,
Uluslararası ilişkiler,
Medeni hukuk,
Kamu maliyesi,
Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik,
Bilimlerde araştırma yöntemleri,
Sosyal psikoloji,
Türk dış politikası,
İdare hukuku,
Karşılaştırmalı siyasi ideolojiler,
Yönetim,
Siyasal yapı ve hayat,
Vergi hukuku,
İmar hukuku,
İnsan kaynakları yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Bu bölümden mezun olanlar gerek devlet kadrolarında gerekse özel sektörde iş bulabilmektedirler. Mezunlarının kariyerlerine devam edebilecektir iş kolları ise şunlar olmaktadır:
Siyasi siyasi partiler,
Bankalar,
Devlet kurumları,
Devlet kurumlarında uzmanlık ve müfettişlikler,
Sivil toplum örgütleri,
Akademisyenlik,
İdari yargı hakimliği,
Özel şirketlerin yöneticilik pozisyonları,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları yöneticilik, akademisyenlik ve müfettişlik gibi alanlar olmaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara sosyal bilimler Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
İstanbul kent Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
19 Mayıs Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi
Kale Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle