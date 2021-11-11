Siyah Rengin Anlamı Nedir? Siyah Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Siyah renk insan hayatında etkisi diğer renklerden fazla olan bir renktir. Bu renk üzerinde gizem ve denge unsurları bulunmaktadır. Her renkte olduğu gibi siyah renk içinde bir takım psikolojik seziler bulunmaktadır. Bu seziler genel itibariyle güç ve kuvvet olarak ifade edilirken, kendini beğenmişlik ve fedakarlıktan uzak bir tutumu da anlatmaktadır.

Siyah Rengin Anlamı Nedir?

Siyah renk, ciddi renkler arasında sayılmaktadır. Siyah renk içinde hem yalnızlık hem de gizem gizlidir. Bilim araştırmaları siyah rengi bir uç renk olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda marjinal bir renk tanımı da yapılmaktadır. Siyah renk matemi çağrıştırırken aynı zamanda kararlılığın ve konsantrasyonun da olduğu anlamına gelmektedir. Resmi zamanlarda çoğu zaman siyah tercih edilmektedir.

Siyah Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Siyah rengin içinde güç ve metanet gizlidir. Denge denilince de akla siyah renk gelmektedir. Kudret, disiplin ve özgüven siyah renk ile ifade edilmektedir. Bütün bunlarla birlikte matem ve yas içinde siyah renk tercih edilmektedir. Ölümü simgeleyen bir yanı da vardır. Tarihte siyah renk kimi zaman ölüm korkusu olarak nitelendirilmiştir.

Renklerin psikolojisini anlatan uzmanlar siyah renk için başkaları için değil de kendi için güç tanımını yapmaktadırlar. Yani siyah renkte fedakarlık olmadığını savunurlar. Hatta bazı zamanda düşmanca bir durum ile olumsuz bir durumun habercisi anlamında tanımlanmaktadır. Halk arasında bile kötü geçen istenmeyen olayların yaşandığı günlere kara günler tanımı yapılmaktadır.