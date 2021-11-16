Siyah kalp emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır? Neden ve niçin kullanılır

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Kalp emojileri genellikle yakın olunan kişilerle olan sohbetlerde yer alır. Kırmızı, mavi, mor, sarı, yeşil ve beyaz renklerinin yanında siyah en çok tercih edilenler arasındadır.

Siyah Kalp Emoji Anlamı Nedir?

Siyah rengi genellikle kötü durumlarda kullanılan ve kişinin mutlu olmadığını gösteren bir renktir. Yazı dilindeki yeri de hüzünlü, buruk, moral bozukluğu gibi kötü durumları ifade eder. Ancak bireyin sevdiği renk olduğu için güzel anlarda da kullanılması mümkün olan bir emojidir.

Siyah Kalp Emoji Nasıl Yapılır?

Hem bilgisayarda hem de telefonda siyah kalp emojisini yapabilmek oldukça kolaydır. Bilgisayar klavyelerinde yer alan ALT ve 3 tuşlarına aynı anda basıldığında siyah kalp elde edilmektedir. Ayrıca başka bir sayfada hazır olarak görülen siyah kalbi kopyalayarak ilgili alana yapıştırmak da siyah kalp yapılmasını sağlar.

Mobil üzerinden siyah kalp emojisi yapmak daha kolaydır. Klavyede bulunan emoji bölümüne tıklandığı zaman kalplerin olduğu kısımdan siyah kalbe ulaşılabilir. Ayrıca bir başka yerden kopyalandığında istenilen alana yapıştırılarak da elde edilebilir. İndirilen siyah kalp resimleri de kalbin kesilmesiyle beraber emoji olarak kullanılabilir.

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Siyah Kalp Emoji Neden ve Niçin Kullanılır?

Emojiler, yapılan sohbetleri daha gerçekçi ve eğlenceli hale getirmek için kullanılır. Kişinin o anki tepkilerini, yaptıklarını, mimiklerini veya bulundukları alanı ifade ederken daha iyi anlaşılmasını sağlar. Siyah kalp emojisi de sohbet esnasında bireyin ruh halini, samimiyetini veya hissettiği duygularını anlatabilmesi için tercih edilir.

Ruhun karanlık tarafını gösterirken, hüzünlü bir durumda, keder içindeki anlarda siyah kalbin kullanılması uygundur. Bir başkası için üzülen kimseler samimiyetlerini göstermek amacıyla bu emojiden yardım alabilir. Kalp kırıklıkları esnasında kullanılan siyah kalp, depresyonda olan veya kendini iyi hissetmeyen kimselerin en çok tercih ettiği emojiler arasındadır. Alışkanlık halinde kullanılıyorsa güzel durum ve anlara da eşlik edebilmektedir.