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Siyah Gül anlamı nedir? Siyah Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Siyah Gül anlamı nedir Siyah Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Güllerin çeşitleri oldukça fazladır. Bu güllerden bir tanesi de siyah güldür. Siyah gül en çok sevilen güller arasında yer almaktadır. İlk defa siyah gül hediyesi alan kişiler siyah gülün manasını ne olduğunu e neyi simgelediğini merak etmektedirler. Son günlerde siyah gülün anlamına dair pek çok bilgi yoklaması yapılmıştır. Peki, siyah gül anlamı nedir? Siyah gülün manası nedir? Siyah gülün neyi simgelemektedir? Siyah gül neyi ifade eder? İşte siyah gül ile ilgili tüm detaylı bilgiler.

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  Siyah gül ülkemizde de yetişen bir gül türüdür. Kokusu ile dikkat çeken siyah gül birçok kişinin en sevdiği güllerden bir tanesidir. Siyah gül görüntüsü ile de mest etmektedir. 

 Siyah Gül Anlamı Nedir? 

 Siyah gül aynı şekilde yeni şeylerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bazı kültürlerde de siyah gül ölümü simgelemektedir. Bundan dolayı birçok cenaze töreninde siyah gül verilmektedir. Siyah gülün bir diğer anlamı ise keşfedilmemiş bölgelere yapılan yolculuktur. Bir kişi daha önce hiç gitmediği ve keşfetmediği yere gitmesi anlamına gelen siyah gül pek çok değişik anlamı bulunmaktadır. Siyah gül dünyadan geçip gitmeyi ve farklı diyarlara göç etmeyi simgeleyen bir güldür. 

 Siyah Gülün Manası 

 Siyah gül yaygın olarak ölüm manasına gelmektedir. Bazen ise eski alışkanlıklarının terk edilmesi ve eski düzeninin ölmesi manasına gelmektedir. Siyah gül çoğu zaman hüznü ve ayrılığı simgelemektedir. Bundan dolayı özel günlerde siyah gül verilmektedir. Aynı zamanda bazı dillerde de siyah gül sadakatin ve masumiyetin anlamı olarak da kabul edilmektedir. Koşulsuz sevgi manasına da gelen siyah gül aşkı da simgelemektedir. Siyah gül pek çok manaya gelen özel bir güldür. 

 Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

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 Siyah gül pek çok duygunun aynı anda ifade ediliş şekline denilmektedir. Siyah gül hüznü ve yası simgeleyen bir güldür. Aynı zamanda bazı kültürlerde siyah gül umutsuzluğu da simgesel olarak belirlemiştir. Siyah gül kara sevdayı ve vazgeçilmez bir aşkı simgelemektedir. Siyah gül ulaşılması son derecede zor olan hedeflere ulaşılmasını ifade etmektedir. Siyah gül ülkemizde Şanlıurfa'da Halfeti ilçesinde yetişir. 

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