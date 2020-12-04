Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü akademik bir disiplindir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü hava yollarında ve bu alandaki şirketlerde çalışacak kişileri yetiştiren bir bölümdür. Bu bölüm havacılık ile ilgili her türlü detayı, bu bölümü okuyan öğrencilere öğretmekle görevlidir. Aynı zamanda alanında yetkin öğrenciler yetiştiren bir akademik disiplin olarak da tanımlanabilmektedir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün Amacı Nedir?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünün amacı bu alanda yabancı dil seviyesi yüksek, havacılık ile ilgili her türlü bilgiye, ayrıntıya, pratikliğe sahip kişiler yetiştirmektir. Aynı zamanda bu alanda yetiştirdiği donanımlı kişilerin ülkemizi bu alanda bir üst seviyeye çıkarmasını da amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu bölümü okuyan kişilere bu alanı iyi öğretmek, onları bu alanda iyi yetiştirmek ve iş hayatına atıldıklarında iş bulma imkanlarının kolay olması istemi de amaçları arasındadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sivil hava ve ulaştırma işletmeciliği mezunlarının iş imkanı oldukça fazladır. Ülkemizin bu alanda ki istihdamı diğer bölümlere göre daha yüksek bir seviyededir. Bu bölüm mezunları genel anlamı ile sivil havacılık ile ilgili olan her türlü hizmet ve görev de çalışabilmektedir. Çalışabileceği kurumlara örnek olarak Türk Hava Yolları, Ticari Havayolu Şirketleri, Hava Harp Okulu, Hava İkmal Bakım Merkezleri gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Aynı zamanda belediyelerde de çalışma imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra akademisyen olarak bu işin üniversitede eğitimini verebilir, öğretim görevlisi olabilirler. Yani üniversitede de çalışma imkanları bulunmaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü iki yıllık bir eğitim vermektedir. Üniversitelerin ön lisans bölümünde yer almaktadır. Bir meslek yüksek okulunun içerisinde bu eğitim verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimine tamamlamak da mümkündür. Bunun için dikey geçiş sınavına girip yeterli puanı almak ve 2 yıl daha okumak yeterli olacaktır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sivil hava ve işletmeciliği bölümü için temel yeterlilik testinden 150 puan üstü alma zorunluluğu vardır. Bu puanı alan bireylerin üniversite tercihi zamanı geldiğinde tercih listesine bu bölümün var olduğu üniversitelere yazması gerekmektedir. Tercih sonuçları bu bölümde eğitim veren bir üniversiteyi kazandığımızı belirtiyorsa bu bölüme girmeye hak kazanmış olunmuştur. Bir başka gerekli olan şey ise bu bölümü okumayı ve gelecekte bu bölümün getirisi olan meslekleri yapmayı istemesidir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü İngilizce midir?

Bu bölümün eğitim dili ülkemizde Türkçe olarak verilmektedir. Ancak bu bölümün meslek hayatı kısmında İngilizce bilmek önem taşımaktadır ve bu bölümden işe alan kurumların geneli İngilizce bilmeyi zorunlu tutmaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Alıyor?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü temel yeterlilik testi sonucu ile alım yapmaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümün dersleri çeşitlilik göstermektedir. Bu derslere örnek olarak hava hukuku, havacılıkta güvenlik ve emniyet, yolcu hizmetleri, havaalanı donanımları hizmetleri bu derslere örnek olarak verilmektedir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümün iş imkanı ve çalışılabilecek alanları çeşitlidir ve sayıcı çoktur. Türk Hava Yolları, belediyeler, hava limanları, hava alanları, hava yolu şirketleri gibi kurumlarda iş bulabilir ve çalışabilirler. Aynı zamanda bu özel havacılık ile ilgili şirketlerde çalışma imkanları vardır. Üniversitelerde de öğretim görevlisi olma imkanları bulunmaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölüm mezunlarının çalışma alanları ve görevleri değişkenlik göstermektedir. Havacılık alanında görevli olup çalıştığı yerin bu alan ile ilgili denetimini yaparlar. Uçakların daha karlı bir yöntem ile çalıştırması için düzenleme yapmaktadırlar. Aksaklık olan konularda bunun giderilmesini sağlarlar.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Bu bölüm İstanbul Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi daha da ekleme yapabileceğimiz üniversitelerde bulunmaktadır.