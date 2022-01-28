Sivi nasıl yazılır? Sivi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Sivi kelimesi aslına bakılırsa İngilizce üzerinden Türkçe okunuş ile ele alınmış halidir. Ancak bu durum yanlış bir şekilde okunmakta ve aynı zamanda yazılmaktadır. Doğru yazımını ele almak suretiyle amacı göre birçok farklı yerden kullanmak mümkün. Üstelik hem tek başına hem de cümle içerisinde yerleşik olarak değerlendirilebilir.

Sivi Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru yazılış hali, ‘CV’ olarak öne çıkmaktadır. İngilizce bir kısaltma olması ile beraber, kişinin iş tecrübesine ele almaktadır. Özellikle birçok farklı iş başvurusu söz konusu olduğunda CV verilmektedir. Ancak yazım olarak bu şekilde ele alınmalı ve Türkçede kullanılmalıdır. Diğer taraftan, ‘Sivi’ ise daha çok İngilizce kapsamında okunuşu olarak ifade edilebilir.

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Sivi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

İngilizce okunuş ile öne çıktığı için hata yapılan kelimeler içerisinde CV gelmektedir. Ayrıca bir sözcüğün bir kısaltma olduğunu söylemek mümkün. Doğru şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden yazılış hali ise, ‘CV’ biçimindedir. Doğru yazımı ile beraber okunuşu kapsamında amaca uygun olarak iş başvurularında kullanılmaktadır.

‘’Bugün bir iş yerine CV bıraktım.’’

Bu şekilde yukarıda verilen cümlede olduğu gibi taşıdığı anlam ile beraber amaca uygun biçimde kullanılabilir.