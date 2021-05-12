Sivas'ın alan kodu kaçtır? Sivas telefon kodu hakkında bilgi

Sivas alan kodu 346'dır. Telefonla arama işlemlerinde başına ‘0’ konulmaktadır. Alan kodu dört rakamdan oluşmaktadır ve her ilin alan kodu farklıdır. Türkiye’nin dışından yapılan aramalarda da bu alan kodları kullanılır.

Sivas'ın Alan Kodu Kaçtır?

Alan kodları her ile özel olarak hazırlanmıştır. Belli bir algoritma ile hazırlanmaktadır ve aramalarda belli kurallar çerçevesinde kullanılmaktadır. Sivas ilinin alan kodu kullanım özellikleri şu şekildedir:

1-Sivas ilinin sınırları içerisinde yer alan sabit hatlar birbirini ararken alan kodu kullanmaz.

2- Sivas ilinin dışından cep veya sabit hatlar lll ilinde bulunan sabit hatları ararken alan kodunu kullanır.

3- Cep telefonları birbirlerini ararken alan kodu kullanmaz. Ancak Sivas içerisinde bulunan sabit bir hattı cepten ararken 0346 kodu yazılır. Sabitten cep aranırken şehir kodu girilmez. Sadece ülkeler arası cep telefonu aramalarında ülke kodu girilir.

4- Cep telefonu aramalarında lll ilinin sınırları içinde olunsa bile her zaman için sabit hat aramalarında alan kodu girilmelidir.

5- 0346 alan kodu Sivas şehrinin rakamsal ifadesidir.

6- İnternet aramalarında alan kodu kullanılmamaktadır. İnternet aramaları şebekeden bağımsız gerçekleşmektedir. Ücretlendirme yine şebekeden farklıdır ve internet paketi üzerinden gerçekleşmektedir.