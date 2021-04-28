Sivas plaka kodu kaçtır? Sivas ve ilçelerinin plaka harfleri

Sivas ili 58 numaralı bir plaka koduna sahip ilimizdir. İlimiz İç Anadolu Bölgesinde bulunmanın yanında Karadeniz Bölgesine de yakın bulunmaktadır.

Sivas Plaka Kodu Kaçtır?

Sivas 58 numaralı bir plaka kodu sahiptir. İllerin plaka kodları alfabetik sıraya göre dizilim göstermektedir. Alfabetik sıraya göre numaralandırılmaktadır. Bunun yanı sıra toplam da ülkemizde 81 tane il bulunduğu için de plaka kodları toplam 81 adet bulunmaktadır. Sivas bu sıralamada sonlar da bulunan bir ilimizdir. Bunun sebebi Sivas'ın baş harfi olan S'nin alfabetik sıralama da sonlara doğru yer almasıdır. Bu da Sivas'ın sıralama da yerini geriye çekmiştir.

Sivas ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Sivas ilinin plaka kodu olmasının yanı sıra aynı zamanda ilçelerinin de plaka harfleri bulunmaktadır. Sivas'ta toplam 17 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerinin her birinin belirli bir aralıkta harfleri bulunur. Aynı zamanda bu ilçeler bu harflerini ve harf aralıklarını şehirlerinde satılışa çıkarılan arabalara da bu harf aralıkları ile plaka numarası verilmektedir. Bu şekilde hangi arabanın hangi şehre, ilçeye ait olduğu kolay bir şekilde anlaşılır. Aynı zamanda o plaka o arabanın ismi gibi olmaktadır.

Sivas Merkez: AC, AZ, DA, DV, FE, FZ, M, NA, NZ, S, T

Sivas Suşehri: EK, EP, M, SA, SZ, T

Sivas Gürün: EA, EC, M, T

Sivas Yıldızeli: M, T, YA, YZ

Sivas Koyulhisar: KA, KZ, M, T

Sivas Divriği: EU, EZ, T, M

Sivas Zara: DY, DZ, EF, EH, M, T

Sivas Şarkışla: ER, ET, HA, HZ, M, T

Sivas Gemerek: FA, FD, M, T

Sivas Yıldızeli: M, T, YA, YZ