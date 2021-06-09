Sivas lise taban puanları 2021! Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

Sivas'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Sivas'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,6527 1,84 0,01 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 428,2811 3,79 1,87 SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 424,7406 4,21 3,81 SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 406,302 6,8 4,27 SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 397,0235 8,39 0,93 SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 385,0863 10,75 1,56 SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 377,4801 12,43 6,41