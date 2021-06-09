Sivas lise taban puanları 2021! Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri
LGS sonrası araştırılan en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Sivas'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Sivas'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Sivas'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|448,6527
|1,84
|0,01
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|428,2811
|3,79
|1,87
|SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|424,7406
|4,21
|3,81
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|406,302
|6,8
|4,27
|SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|397,0235
|8,39
|0,93
|SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|385,0863
|10,75
|1,56
|SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|377,4801
|12,43
|6,41
|SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|372,2814
|13,67
|3,96
|SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|365,6565
|15,34
|4,18
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|355,2414
|18,14
|4,8
|SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|351,9476
|19,07
|8,91
|SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|331,6549
|25,35
|9,77
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,61
|29,16
|18,97
|SİVAS / KANGAL / Koç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|320,2884
|29,28
|4,52
|SİVAS / GÜRÜN / Gürün Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|76
|310,6288
|32,9
|9,36
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|308,5403
|33,72
|15,33
|SİVAS / YILDIZELİ / Pamukpınar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|274,8955
|48,94
|11,45