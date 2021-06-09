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Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Sivas lise taban puanları 2021! Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

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Sivas lise taban puanları 2021! Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri

LGS sonrası araştırılan en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Sivas'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Sivas LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Sivas'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Sivas'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150448,65271,840,01
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180428,28113,791,87
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca30424,74064,213,81
SİVAS / MERKEZ / Sivas LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180406,3026,84,27
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150397,02358,390,93
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90385,086310,751,56
SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180377,480112,436,41
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90372,281413,673,96
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90365,656515,344,18
SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90355,241418,144,8
SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90351,947619,078,91
SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34331,654925,359,77
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,6129,1618,97
SİVAS / KANGAL / Koç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60320,288429,284,52
SİVAS / GÜRÜN / Gürün Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce76310,628832,99,36
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30308,540333,7215,33
SİVAS / YILDIZELİ / Pamukpınar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136274,895548,9411,45
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