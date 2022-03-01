Sitem etmek ne demek, ne anlama gelir? Sitem etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? tdk sözlük anlamı

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Sitem etmek kelimesi herkes tarafından farklı sektörlerde görebileceği bir kelimedir. Sitem etmek, karşısındaki insana üzüldüğü veya kırıldığını yumuşak bir üslupla söylemek anlamındadır.

Sitem Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimelerin kök bakımından ele almak önemli bir konudur. Kelimelerin sahip olduğu özellikler bakımından araştırılması daha doğru olacaktır. Sitem kelimesi günümüzde pek çok insanın kullandığı bir sözcük türüdür. Sitem etmek, bir insanın karşısındakine kırıldığını sert davranışlar sergilemeden belli etmesidir.

Sitem Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik yazılacak kelimelerin ayrı olarak yazılması yazım yanlışına neden oluyor. Sitem etmek sözcüğü de kişilerin yazım yanlışı yaptığı kelime türleri arasındadır. Sitem etmek kelimesi yazılırken ayrı olarak yazılmalıdır. Bitişik olarak yazılması, TDK'ya göre yazım yanlışıdır.

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TDK Sözlük Anlamı

Bir kelimenin araştırmasını yapanlar ilk olarak TDK'da inceleme gerçekleştiriyor. Sitem etmek sözcüğünün incelemesi TDK'da yapılıyor. TDK'da sitem etmek kelimesinin belirlenen anlamları vardır. TDK'da sitem etmek, bir kişinin karşısındakine kırıldığını yumuşak şekilde dile getirmesidir.