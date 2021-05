Sitcom nedir? Sitcom dizi örnekleri ve önerileri

Sitcom, günümüzde en çok izlenen dizi türlerinden bir tanesidir. Sitcom genellikle ev ve iş yerlerinde geçer. Bu dizi türlerinde ise komik ve eğlenceli olaylar anlatılır.

Sitcom Nedir?

Sitcom kelimesinin açılımı "Situation Comedy" olarak bilinmektedir. İngilizce'den gelen sitcom durum komedisi anlamına gelmektedir. Televizyon sektöründe sitcom türünde pek çok program yer almaktadır. Radyo çıkışlı bir tabir olan sitcom genellikle komedi türünde dizilerdir. Sitcom dizileri yurtdışında genellikle yarım saat süren diziler olarak bilinmektedir.

Türkiye'de ise sitcom dizileri de çok fazla tercih edilir. Sitcom'ların diğer dizilere göre farklı bir matematiği bulunmaktadır. Özelikle sitcom karakterleri dizi boyunca çoğu zaman gülünç duruma düşerler. Bu sitcom'larda ise çoğu işler çok karmaşık bir hale gelebilir. Bunun için de farklı unsurlar ön plana çıkmaktadır. Sitcom türlerinde çoğu zaman kahkaha efekti de kullanılır.

Yurt dışında çok fazla izlenen sitcom türleri çoğu kişi tarafından sevilerek izlenmektedir. 1990lı yıllarda sitcom dizilerinde kahkaha efekti çok fazla kullanılıyordu. 2000'li yılların sonlarında ise dizilerde kahkaha efekti çok fazla görülüyordu.

Sitcom Dizi Örnekleri

Dünya genelinde sitcom 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır. ABD ve Rusya'nın soğuk savaş döneminde insanların çıkış noktası olan sitcom dizileri 1980'li yıllarda da popüler bir hale gelmiştir. Böylece sitcom formatı da içeriği sayesinde izleyicilerin de dikkatini çekmiştir. En bilinen yabancı sitcom The Simpsons olarak bilinmektedir. Ayrıca sitcom dizi örneklerine The Cosby Show ve Cheers olarak bilinmektedir.

Friends, Seinfeld dizilerin yanı sıra 2000'li yıllarda da sitcom dizileri yükselişe geçmiştir. Bu dönemde How I Met Your Mother ile The Big Bang Theory adlı diziler ön plana çıkmıştır. Türkiye dizi sektöründe ise Avrupa Yakası, Tatlı Hayat, Yalan Dünya ve 1 Erkek 1 Kadın gibi başarılı sitcom dizileri izleyiciler tarafından çok beğenilmiştir. Sitcomlarda da kahkaha efekti çok sık kullanılırdı. Özellikle 90'lı yıllardaki sitcom çeşitlerinde kahkaha efekti çok fazla kullanılmıştır. Bu kimi zaman itici bulunsa da kimi zaman da tercih edilen unsurlar arasında yer almıştır.

Sitcom Dizi Önerileri

Günümüzde sitcom dizileri en çok tercih edilen dizi türlerinden bir tanesidir. Olayların hızlı akışı ve başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra güçlü olay örgüsü sitcomu ön plana çıkaran unsurlardan birisidir. Dizi tarihinde yerli ve yabancı çok sayıda sitcom dizi örneği bulunmaktadır. The Cosby Show en bilinen sitcom dizilerinden birisidir. Eğlenceli ve güzel kurgusu ile bu dizi rahat bir şekilde izlenebilir. Ayrıca How I Met Your Mother dizisi de dünya genelinde en çok izlenen yabancı dizi çeşitlerinden birisi olmuştur. Türkiye genelinde ise çoğu kişi Avrupa Yakası dizisi ile sitcom dizilerini sevmeye başlamışlardır. Avrupa Yakası dizisindeki karakterlerin gerçekliği ve olayların sıcak bir dille anlatılması bu diziyi ön plana çıkaran unsurlardan olmuştur. Sitcom dizilerini diğer dizilerden ayıran en önemli unsur kahkaha efektleridir.

Kahkaha efekti sayesinde sitcom sürekli dinamik kalır ve kahkaha unsurunu da pekiştirir. Türk sitcom dizisi izlemek isteyen kişiler Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi dizileri rahatlıkla izleyebilirler. Bu da seyircileri sıkmayan ve eğlenceli diziler olarak ön plana çıkar. Bunun yanı sıra sitcom dizilerinden 1 Erkek 1 Kadın da örneği az bulunan dizilerden birisidir.