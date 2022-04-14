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Sit 2. Ve 3. Hali Nedir? Sit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sit 2. Ve 3. Hali Nedir Sit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce bir fiil olan sit, düzensiz fiiller arasında yer almaktadır. Sık kullanılan fiiller arasında yer alan sit fiili son derece sık bir şekilde kullanılmaktadır. Sit kelimesinin cümle içerisinde kullanımında değişiklik gösterebilmektedir. Kullanılan zamanlarda da farklı formları olabilmektedir. Peki, sit kelimesinin ikinci ve üçüncü hali nedir? Sit kelimesi ile örnekler nelerdir detayları ile derledik.

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 Sit fiili oturmak anlamına gelmektedir. En sık kullandığımız fiiller arasında yer alır. 

 Sit Fiilinin İkinci Hali Nedir? 

 İngilizcede geçmişte olan bir olaydan bahsettiğimiz zaman yani past simple tense ile kullandığımız zaman sit fiilinin formunda değişiklik olur. Sit fiilinin ikinci hali sat şeklindedir. Sit fiili düzensiz fiiller içerisinde yer almaktadır. Her özne için aynı kullanım söz konusudur. 

I sat to the sofa. (Koltuğa oturdum) 

A few people sat the chair. (Birkaç kişi sandalyeye oturmuştu) 

Sit Fiilinin Üçüncü Hali Nedir? 

 Daha öncede bahsettiğimiz gibi sit fiili düzensiz fiiller içerisinde yer almaktadır. Sit fiilinin ikinci ve üçüncü hali birbirinden farklıdır. Bu yüzden bu formların ezberlenmesi şarttır. Past perfect tens ile sit fiili kullanıldığı zaman üçüncü hali kullanılır. Sit kelimesinin üçüncü hali sat şeklindedir. 

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She have sat taken notes since the match had begun. (Maç başladığından beri oturdu ve notlar aldı)

 

You have sat your chair for only 5 minutes. (Sandalyene sadece beş dakika oturdun)

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