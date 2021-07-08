Sistoskopi Nedir, Ne Kadar Sürer? Sistoskopi Nereden Ve Nasıl Çekilir?

Tıbbi tanısal test olan sistoskopi ismine sağlık sektöründe sıklıkla rastlamış olabiliriz. Hatta bu testin uygulanmasına olanak veren hastalığa bile maruz kalmış olabiliriz. Birçok insan hastalıklara karşı tanı koyulurken uygulanan bu testten korkmakta ve tedirgin olmaktadır. Bunun nedeni aslında testin tam olarak nasıl yapıldığını bilmemekten dolayıdır.

Sistoskopi Nedir?

Bir idrar kesesinin üretra yoluyla endoskopisinin alınmasına sistoskopi denmektedir. Yani sistoskopi idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir tanı testi uygulamasıdır. Dolayısıyla da idrar yoluyla ilgili olan hastalığın tedavi edilmesine yaramaktadır.

Üretra ise insan vücudunda yer alan idrarı mesane denilen alandan vücudun dışına taşıyan bir tüp şeklidir. Sistoskopi test uygulamasında kullanılan araca sistoskop denmektedir. Bu araçta mikroskop ya da teleskop gibi lensler yer almaktadır.

Lensler bu testte ilgili hekimin idrar yolunun iç yüzeyine odaklanmasını sağlamaktadır. Sistoskopi testi idrar yolu yani mesane ile ilgili pek çok hastalıkta uygulanmaktadır.

Elastik yapılı fiber optik borucuk ile idrar kanalına giriş yapılır. Bu işlem esnasında mesane ile alt idrar yolu görsel olarak görülmüş ve incelenmiş olur.

Sistoskopi Ne Kadar Sürmektedir?

Sistoskopi testi yani bu işlemin uygulanması ortalama olarak 10 ile 15 dakika arasında sürmektedir. Buradan da anlayacağımız gibi en fazla 15 dakika sonra işlem bitmektedir. Daha uzun sürmemektedir.

Sistoskop testine ihtiyaç duyulması mesane duvarında herhangi bir doku anormalliğine rastlanırsa uygulanmaktadır. Anormallik karşısında küçük bir örnek sistoskop testi yardımıyla alınmakta ve analiz edilmektedir. Sistoskop testinden sonra işlemin bazı yan etkileri kısa süreli oluşabilmektedir.

Hastanın üretrasında geçici yara ya da işlem bitiminden yaklaşık olarak 48 saat boyunca yanma hissi oluşabilmektedir. Bu yanma hissi 2 gün sonra geçmektedir.

Sistoskopi Nereden ve Nasıl Çekilir?

Sistoskopi testinde tam görüntünün alınabilmesi için mesanenin için steril serum fizyolojik olarak doldurulmaktadır. Bunun sonucunda çeperler genişlemekte ve tam görüntü elde edilebilmektedir.

Sistoskopi mesaneden yani idrar yolundan çekilmektedir. Çekim yapılmadan önce alt idrar yolunun içine uyuşturucu ya da kayganlaştırıcı etkisi olan jel kıvamlı bir şekilde verilmekte ve yaklaşık on dakika sonra test uygulanmaktadır. Bunun nedeni ise sistoskopi işlemi sırasında ilgili hastanın ağrı veya acı hissetmemesini sağlamaktır.

Sadece erkek hastalarda alt idrar yolu kadınlara göre daha uzun olduğu için işlemin daha uzun sürmesi beklenmekte ve gerekli görüldüğünde anestezi uygulanmaktadır.

İşlem bu şekilde bittikten sonra hastaya bir hafta ağır işlerden kaçınması önerilmektedir. Fakat günlük işlere işlem bitiminden başlanabilmektedir.

Alt idrar yolunda darlık, iltihap, iyi ya da kötü huylu tümör, prostat hastalığı, idrar kesesi taşı, iltihapları, iç idrar yolu tıkanıklığı, idrar kaçırmada tanı koyulması ve tedavi amacıyla sistoskopi testi uygulanabilmektedir.

Test uygulanırken küçük borucuk ile idrar yoluna yani mesaneye giriş yapılmaktadır. Bu sayede mesane incelenmektedir. Gerekli olduğunda mesaneden parça alınmakta ve laboratuvar ortamında bu parça incelenmektedir.

İşlemin yan etkileri arasında da enfeksiyon da bulunmaktadır. Bunun yanında kanama da ortaya çıkabilmektedir. Fakat yan etkilerin hepsi geçici süreyle 2 gün sonra son bulmaktadır. İşlem sonrasında ilgili hastanın ani hareketlerde bulunması idrar yolunda delinmeye yol açabilmektedir. Bu amaçla hastaya ağır işler yapmaması söylenmekte ve dinlenmesi önerilmektedir.