Sistem yaklaşımı modeli nedir ve özellikleri nelerdir? Sistem yaklaşımı örnekleri ve hakkında bilgi

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Sistem yaklaşımı modeli yapıları, örgütleri, doğal oluşumları, bir bütün şeklinde inceler. Bunları birbirleri ve çevreleriyle ilişkili unsurlar dizisi olarak gören yaklaşım modelidir.

Sistem Teorisinin Tarihi

İlgili yaklaşım olayların, gelişmelerin, durumların incelenmesinde kullanılan bir bakış açısına işaret eder. Kısacası bir metottur. Sistem teorisi olgular ve olaylar arasındaki bağlantıların karşılıklı etkileşimlerini incelemekte ve analiz etmektedir.

Sistem kavramı bilimsel bir terim olarak kullanılmaktadır. Örneğin astronom Tyco Brahe Güneş sistemini incelemek ve gökcisimleri sistem modelini tanımlamaya çalışmıştır. Bu tanımlama üzerinden tespit etmek için uğraş vermiştir.

Sitem yaklaşımı yukarıda verilen örnek kapsamında zaten var olan bir terime dayanmaktadır. Bu yaklaşım 1900' lü yılların ilk yarısından itibaren belirli bir bilimsel yöntemi geliştirme hedefi taşımıştır. Ayrıca sadece sistem örneklerini değil kavramın kendisini de inceleyen bir hedef olmuştur. Yaklaşımın özellikleri de söz konusu hedef üzerinden tespit etmiştir.

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Genel sistem teorisi her tür sistemi kapsayan yöntemlerin, ilkelerin, problemlerin bütününü ele alan ortak bir yaklaşımı hedeflemiştir. Dolayısıyla metodolojik yani yöntem bilimsel bir çalışma alanına ve yaklaşıma işaret etmiştir. Bu yönüyle eleştirilere maruz kalmıştır.

Genel sistem teorisinin oluşturucusu, yaygınlaştırıcısı konumundaki kişi Von Bertalaneffy sayılmaktadır. Bu anlayışa dayalı hareketin bilimsel örgütlenmesinin öncülerinden biri olmaktadır.

Genel Sistem Teorisinin Özellikleri

İlgili teori ilk zamanlarda metodolojik özellikler içermesi bakımından felsefi temellere dayandırılmaktaydı. Bundan ötürü anlaşılmak olmaktan uzak kalmıştır. Lakin buna rağmen geleneksel yöntemlere nazaran daha etkili olduğu kabul edilmiştir. Nedeni ise her bir olayı belirli bir çerçevede inceleme, anlama noktasında kullandığı yaklaşım olmaktadır.

Deneysel anlamda sistemler algılandıkları biçimleriyle gözlemlenip incelenmektedir. Sonrasında da bu gözlemin sonuçları değerlendirilmektedir. Tüm yöntem tespiti çalışmalarına rağmen Bertalanffy, sistem yaklaşımının pratik sonuçları olduğunu da ileri sürmüştür. Oluşturduğu yöntemi kullanıp basit çıkarımlar ortaya atmıştır.

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Günümüz dünyasında sistem yaklaşımı metodolojik bir alan olarak görülmekten uzaktır. Bundan ziyade bir görüş ve değerlendirme yöntemi şeklinde anlaşılmaktadır. Fen bilimlerinde, eğitimde, sosyolojide, psikolojide, siyasette, ekonomide yaygın biçimde kullanılır.

Sistem Yaklaşımı Modeli Hakkında Genel Bilgiler

Anlatılanlar kapsamında sistemlerin açık veya kapalı olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Kapalı sistem çevresinden etkilenmeyen ve onunla ilişki kurmayan nitelik taşır. Açık sistem ise tam tersine etkileşime girmektedir.

Sistem belirli parçalardan oluşmakta ve birden fazla bileşenden meydana gelmektedir. Bu parçalar arasında ilişki bulunmakta ve parçaların dış çevreyle de ilişkisi olmaktadır. Bunlar bir amaca veya sonuca hizmet etmektedirler.

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Sisteme bir başka bakış açısıyla bakıldığında birbirleri ile ilişkili küçük parçalardan meydana geldiği de görülmektedir. Aynı zamanda kendisi de daha büyük bir sistemin parçası şeklinde işlev gören bir bütünü simgelemektedir.

Sisteme dahil olan bileşenler dinamik biçimde birbirlerine bağımlıdırlar. Sistemin dışında kalan unsurlar onun çevresini meydana getirmektedirler. Sistemde uyumlu ve düzenli bir işleyiş bulunmaktadır. Buna bilgi felsefesi açısından bakıldığı zaman bu durumun evrendeki düzenli işleyişin doğal bir sonucu olduğu görülmektedir.

Sistem döngüsünün işleyişi şu şekilde olmaktadır: Girdiler, süreç ve işlemler, çıktılar ve geri bildirim sayılmaktadır. Girdiler dışarıdan alınan her türlü bilgi ve malzemeyi simgeler. Süreç ve işlemler girdilerden gelenleri amaç doğrultusunda işleyip ürün haline getirmektedir. Çıktılar işlemlerin neticesinde meydana gelen bütün ürünlerdir. Geri bildirim ise sistemin işleyişinin işe yarayıp yaramadığını gösteren etkinliklerdir.