Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Şişli Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Şişli Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Şişli Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Şişli Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

1954 yılında ilçe statüsüne kavuşan Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ile sınır komşusudur. Hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin finans merkezlerinden biri olan Şişli'nin en kalabalık semti Mecidiyeköy'dür. 10,63 kilometrelik yüzölçümüne sahip olan Şişli'nin nüfusu yaklaşık 270 bindir. Şişli hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Şişli Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

  Şişli'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Atatürk Müzesi 2- Saint Esprit Müzesi 3- Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

 4- Cemiz Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 5- Maçka Parkı 6- Teşvikiye Cami

 7- İstanbul Radyo Evi 

 Şişli Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa Yakasında yer alan Şişli, Çağlayan Adliyesine bağlıdır. Diğer adı İstanbul Adalet Sarayı olan adliyenin baktığı diğer ilçeler şunlardır:

 1- Beşiktaş 2- Sarıyer 3- Beyoğlu 4- Eyüp 5- Bayrampaşa 

 Kağıthane ilçesinde yer alan Çağlayan adliyesine ulaşım metrobüs ve otobüsle sağlanabilir. 

 İstanbul Şişli Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

 İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Şişli, Avrupa Yakasında yer almaktadır. 

 Şişli ile İlgili Bilgiler 

Haberin Devamı

 Şişli'de toplam 12 semt yer almaktadır. Bu semtlerin isimlerin şu şekilde sıralanabilir: 1- Nişantaşı 2- Mecidiyeköy 3- Teşvikiye 4- Duatepe 5- Kuştepe 6- Harbiye 7- Pangaltı 8- Gülbahar 9- Fulya 10 Feriköy 11- Okmeydanı 12- Halaskargazi

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş