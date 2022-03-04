Şişli Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Şişli Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Şişli'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Atatürk Müzesi 2- Saint Esprit Müzesi 3- Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

4- Cemiz Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 5- Maçka Parkı 6- Teşvikiye Cami

7- İstanbul Radyo Evi

Şişli Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa Yakasında yer alan Şişli, Çağlayan Adliyesine bağlıdır. Diğer adı İstanbul Adalet Sarayı olan adliyenin baktığı diğer ilçeler şunlardır:

1- Beşiktaş 2- Sarıyer 3- Beyoğlu 4- Eyüp 5- Bayrampaşa

Kağıthane ilçesinde yer alan Çağlayan adliyesine ulaşım metrobüs ve otobüsle sağlanabilir.

İstanbul Şişli Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Şişli, Avrupa Yakasında yer almaktadır.

Şişli ile İlgili Bilgiler

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Şişli'de toplam 12 semt yer almaktadır. Bu semtlerin isimlerin şu şekilde sıralanabilir: 1- Nişantaşı 2- Mecidiyeköy 3- Teşvikiye 4- Duatepe 5- Kuştepe 6- Harbiye 7- Pangaltı 8- Gülbahar 9- Fulya 10 Feriköy 11- Okmeydanı 12- Halaskargazi