Sırt üstü nasıl yazılır? TDK'ya göre sırt üstü kelimesinin doğru yazımı...

Haberin Devamı

Kelime hatasının en çok yapıldığı sözcükler içerisinde sırtüstü kelimesi gelmektedir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı noktasında Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınması gerekir.

Sırt Üstü Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru yazılışı, ‘Sırtüstü’ şeklinde bitişik yazılmış halidir. Aslına bakılırsa hem ayrı hem de bitişik olarak yazıldığında genelde aynı anlamı veren bir sözcüktür. Fakat yazım hatası yapılmaması için bitişik olarak ele alınması gerekir.

TDK'ya Göre Sırt Üstü Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'na göre bakıldığı vakit bu kelimelerin doğru yazımı bitişik olarak ele alınmış halidir.

Sırtüstü (Doğru)

Sırt üstü (Yanlış)

Görüldüğü üzere yukarıdaki ilk kelimede olduğu gibi bitişik olarak ele alınmalı ve bu doğrultuda yazılmalıdır. Taşıdığı anlam üzerinden yaygın kullanılan bir kelime olması ile beraber, aynı zamanda çok fazla yazım hatası gerçekleştirilen bir sözcüktür.