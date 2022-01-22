Sırt üstü nasıl yazılır? Sırt üstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yazım yanlışımın en çok yapıldığı kelimeler arasında sırtüstü kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı çok sık araştırılıyor.

Sırt Üstü Nasıl Yazılır?

Dilimizde en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında sırtüstü kelimesi yer alıyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılış şekli ise “sırtüstü” şeklinde bitişik yazılmasıdır. Bu kelime, genellikle vatandaşlar tarafından “sırt üstü” şeklinde ayrı bir şekilde yazılarak yazım yanlışı yapılıyor. Fakat yazım yanlışı yapmamak için bu kelimeyi bitişik yazmak gerekir.

Sırt Üstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışı konusunda bazı zamanlarda insanlar tereddüde düşüyor. Bu durumda kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için de TDK’dan kelimenin doğru yazılışı sorgulanabilir.

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Yazılışı en çok merak edilen kelimelerden bir tanesi de sırtüstü kelimesidir. Bu kelimenin doğru yapılabilmesi için bitişik yazılması gerekir. TDK’ya göre “sırt üstü” şeklinde yazılması durumunda ise, yazım yanlışı ortaya çıkar. Bu nedenle yazım yanlışı yapmamak için kelimeyi “sırtüstü” şeklinde bitişik yazmak gerekir.