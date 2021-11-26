Şırnak’ta 242 okul kütüphaneye kavuşuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Palm yağı hakkında korkutan detayPalm yağı hakkında korkutan detay!#Palm Yağı
Süper varyant alarmı... Ve DSÖden açıklama geldiSüper varyant alarmı... Ve DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Bakan Yardımcısı Nebati açıkladı İşte ekonomide yol haritasıBakan Yardımcısı Nebati açıkladı! İşte ekonomide yol haritası#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
G.Sarayın zaferi Fransa basınında Marsilyayı yerden yere vurdular: Cehennemde...G.Saray'ın zaferi Fransa basınında! Marsilya'yı yerden yere vurdular: Cehennemde...#Galatasaray
Görüntüler infial yaratmıştı Sözde delikanlı Fırat K. hakkında yeni gelişmeGörüntüler infial yaratmıştı! Sözde 'delikanlı' Fırat K. hakkında yeni gelişme#Aydın
Tehlike yüzünü gösterdi 50 bin kayıp vaka...Tehlike yüzünü gösterdi! 50 bin kayıp vaka...#Pandemi
Küçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prensesin gizemli hastalığı neKüçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prenses'in gizemli hastalığı ne?#Prenses Charlene
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLEREğitim Haberleri

Şırnak’ta 242 okul kütüphaneye kavuşuyor

#Milli Eğitim Bakanlığı#Kütüphanesiz Okul Kalmayacak#Şırnak
Şırnak’ta 242 okul kütüphaneye kavuşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle başlatılan Kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyasında Şırnak’ta kütüphanesiz 242 okulun kütüphanesi yapılmaya başlandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle başlatılan Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında kütüphanesiz okulların kütüphanelerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Şırnak’taki 505 okuldan kütüphanesiz olan 242 okul için Şırnak, Cizre ve Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı.

101 OKULDA KÜTÜPHANE TAMAMLANDI
Merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 52 öğrenci, 5 Öğretmen ile 4 usta öğrenci kütüphaneleri kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kütüphanesiz 242 okuldan 101’inde kütüphaneler tamamlandı. Geri kalan 141 okulun kütüphanesinin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapımı tamamlanan Şehri Nuh İlkokulundaki kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışında bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Pehlivan, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin fabrika gibi çalıştığını söyledi. Pehlivan, “Ülke genelinde kütüphane olmayan bütün okullarda en kısa süre içerisinde kütüphanelerin yapılıp öğrencilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulumuz bulunuyor. Bu 505 okulumuzun 263’ünde kütüphane mevcut. Geriye kalan 242 kütüphanesi olmayan okulumuz var. Kaynakların Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizde kullanılarak kütüphanelerin kurulumunun gerçekleştirilmesi planlandı” dedi.

Haberin Devamı

101 Okulda kütüphanelerin tamamlandığını ifade eden Pehlivan, “İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu ayın sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi, imalatları bitirilecek. Montajları yapılacak ve öğrencilerimizin, okullarımızın hizmetine sunulacak. Geri kalan 141 okulumuz için de çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de seri bir şekilde imalatlar yapılacak ve yılsonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Kütüphanesiz Okul Kalmayacak#Şırnak

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk