Şırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Şırnak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Şırnak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,0594 8,94 0,2 ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 378,5213 12,18 1,87 ŞIRNAK / SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 346,7745 20,6 2,14 ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 332,8865 24,94 12,59 ŞIRNAK / İDİL / İdil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 324,4253 27,8 9,36 ŞIRNAK / CİZRE / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 319,1138 29,71 9,01 ŞIRNAK / CİZRE / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 310,0177 33,14 8,94