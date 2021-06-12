Şırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Şırnak'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Şırnak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Şırnak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|394,0594
|8,94
|0,2
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|378,5213
|12,18
|1,87
|ŞIRNAK / SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|346,7745
|20,6
|2,14
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|332,8865
|24,94
|12,59
|ŞIRNAK / İDİL / İdil Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|324,4253
|27,8
|9,36
|ŞIRNAK / CİZRE / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|319,1138
|29,71
|9,01
|ŞIRNAK / CİZRE / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|310,0177
|33,14
|8,94
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|308,9202
|33,57
|14,47
|ŞIRNAK / SİLOPİ / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|300,2305
|37,07
|20,74
|ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|277,7264
|47,49
|18,59
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|266,6749
|53,36
|35,13
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|263,3032
|55,26
|11,66
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,1916
|58,83
|40,38