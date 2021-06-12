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HaberlerEğitim HaberleriŞırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Şırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 12.06.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Şırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Şırnak lise taban puanları 2021! Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Şırnak'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Şırnak LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Şırnak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Şırnak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136394,05948,940,2
ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102378,521312,181,87
ŞIRNAK / SİLOPİ / Silopi Senan İdin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102346,774520,62,14
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170332,886524,9412,59
ŞIRNAK / İDİL / İdil Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204324,425327,89,36
ŞIRNAK / CİZRE / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240319,113829,719,01
ŞIRNAK / CİZRE / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272310,017733,148,94
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102308,920233,5714,47
ŞIRNAK / SİLOPİ / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136300,230537,0720,74
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136277,726447,4918,59
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30266,674953,3635,13
ŞIRNAK / MERKEZ / Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136263,303255,2611,66
ŞIRNAK / MERKEZ / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30257,191658,8340,38
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