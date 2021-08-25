Sirkülasyon Nedir? Tdkya Göre Sirkülasyon Kelimesi Ne Anlama Gelir? Sirkülasyon Sözlük Anlamı

Sirkülasyon, alışveriş ya da hizmet karşılığının ödenmesini gerçekleştirmek amacı ile paranın el değiştirebilmesi, tedavül ya da dolaşım anlamlarına gelmektedir. Para veya para yerine geçebilen bono, senet ve benzeri evrakların geçerli olması ya da sürümde bulunması şeklinde ifade edilmektedir.

Sirkülasyon Nedir?

Sirkülasyon kelimesi Fransızca kelime olan "circulation" kelimesinden gelmektedir. Genel olarak bakıldığında "havanın ve paranın dolaşımı" manasında Türkçe içinde kullanılmakta olan bu sözcük senet, çek, bono ya da para sektöründe daha sık geçmektedir. Sirkülâsyon kelimesi için dolaşım sözünün ideal bir karşılık olduğu kabul edilmiştir ve hava dolaşımı ya da para dolaşımı şekillerinde kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.

Sirkülasyon Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?

Sirkülasyon kelimesi, Türkçe içerisinde sık sık kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. Anlamının bilinmediği kelimelerin karşılığına Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde bakılmaktadır. Sirkülasyon kelimesi bu sözlüğün içerisinde yer almaktadır ve iki tane anlamı bulunmaktadır.

Sirkülasyon kelimesi, Fransızca dilinden Türkçenin içerisinde geçmiş olan bir sözcük türüdür. Bu sebepten dolayı da sirkülasyon kelimesinin kökeni Fransızca olmaktadır. Sirkülasyon kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:

Dolanım

Dolaşım

Şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır.