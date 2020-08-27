Şirket türleri nelerdir? Şirket çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Bir veya birden fazla kişilerin bir araya gelip kar elde etmek amacı mal ve hizmet üretme gayesi ile kurulan tüzel yapılara şirket denmektedir. Şirketlerin genel amaçları kar elde etmek, yaşamlarının sürekliliğini devam ettirmek ve topluma hizmet vermektir. Bu nedenle şirketlerin kendilerine has özellikleri bulunmaktadır.

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket türleri kendi içlerindeki özelliklere göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma tüzel kişiliklere, şahıs şirketi olmalarına, ortaklıklar ve yükümlülüğüne veya sermaye yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Şirketler temel olarak 3 sınıfa ayrılır. Bunlar Sermaye şirketleri, şahıs şirketleri, iki kategoride de bulunabilecek şirketlerdir. Bu şirketlerde kendi aralarında birkaç çeşide ayrılmaktadır.

Sermaye Şirketleri

Sermaye şirketleri tüm gücünü sermayesinden ve yönetim gücünden almaktadır. Bu şirketlerde ortaklıklardan bir veya birkaçının ortaklıktan ayrılması durumunda şirket içerisinde ortaklık bozulmaz. Şirket payları şahsi değildir. Sermaye şirketleri kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılır. Bunlar Anonim şirket, Limited şirket ve Paylı Komandit şirkettir.

Anonim şirketler minimum 5 gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır. Sermaye birikimi sağlamak için iktisadi faaliyetler yapmayı amaçlayan şirketlerdir. Limited şirket ise bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin kanunlara uygun olarak ekonomik amaç elde etmek için kurulmuş olan ve ana sermaye miktarı belli olan şirketlerdir. Paylı Komantid şirket ise sermayesi paylara bölünmüş ve şirketlerin alacaklarına karşı bir veya birden fazla kişinin sorumluluğu bulunuyor iken diğer kişilerin sınır olarak sorumlu olduğu şirketlerdir.

Şahıs Şirketleri

Tüzel kişiliğe sahip olan, sorumlulukları sınırsız olan ve ortak ekonomik kar elde etmek için kurulan şirketlerdir. Bir kişi tarafından kurulabiliyor iken birden fazla kişi tarafından da kurulabilir. Şahıs şirketleri Kolektif şirket, Adi Komantid şirket ve Adi şirket olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.

Kolektif şirket Ortakların şirket borçlarında sınırsız olduğu ve iki veya daha fazla ortak ile kurulduğu şirketlerdir. Adi Komandit şirketler ise tüzel kişiler ve gerçek kişiler arasında kurulabilen şirketlerdir. Ülkemizde bu şirket türüne pek rastlanılmaz. Adi şirketler ise iki veya daha fazla kişinin emekleri ve sermayelerini birleştirmeleri ile oluşmuş şirketlerdir.

İki Kategoridede Kurulabilecek Şirketler

Bu şirket türü içerisinde E-ticaret şirketleri ve Faktoring şirketleri yer almaktadır. E-ticaret şirketleri müşterilerin ihtiyaçlarını temin edebilmek için dijital ortamda satış yapmayı hedefleyen şirketlerdir. Faktoring şirketleri ise özellikle kısa vadeli ürün satışlarında iç ve dış ticarette başvurulan bir finans şirketi diyebiliriz.